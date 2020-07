‘We zijn een bank: we gaan de Ronde van Vlaanderen niet uitzenden’

Peter Devlies (CEO AXA Bank): ‘Ik ben zeer tevreden over de eerste jaarhelft. Iemand die niet weet dat er een coronacrisis is, zou aan onze cijfers niet kunnen zien dat we uitzonderlijke tijden meemaken.’

We zijn blijkbaar crisisproof, concludeert AXA Bank-CEO Peter Devlies na een sterke eerste jaarhelft. Hij wil het bancaire aanbod verder verfijnen en geen exotische dingen op een app aanbieden.

Volgende week openen grote banken als KBC, Belfius en ING hun boeken over de eerste jaarhelft. Dan moet blijken of de coronacrisis een zware impact heeft op hun cijfers. In het eerste kwartaal kondigden sommige banken al zware afschrijvingen aan op hun kredietportefeuille.

Bij AXA Bank, het nummer vijf in hypotheekleningen in ons land, blijkt de impact van de coronacrisis voorlopig erg mee te vallen. CEO Peter Devlies zit er ontspannen bij tijdens een gesprek in de vrijwel lege Antwerpse hoofdzetel van het bedrijf. ‘Ik ben zeer tevreden over de eerste jaarhelft. Iemand die niet weet dat er een coronacrisis is, zou aan onze cijfers niet kunnen zien dat we uitzonderlijke tijden meemaken.’

Peter Devlies: 'De lockdown was één grote stresstest, maar de systemen zijn blijven draaien en de netto-operationele winst is 10 procent hoger uitgekomen dan in het goede jaar 2019. De dalende rente en het moratorium hebben gewogen op de rente-inkomsten, maar dat hebben we kunnen compenseren door meer inkomsten uit beleggingen en efficiëntieverbeteringen. Ik ben best fier op wat we gerealiseerd hebben. We staan er en zijn blijkbaar crisisproof.'

Zitten er dan geen verliezen op de kredietportefeuille aan te komen?

Devlies: 'We hebben voor 10 miljoen euro meer provisies voor kredietverliezen aangelegd. Maar eigenlijk zien we nog geen enkel effect op onze kredietportefeuille. Natuurlijk zijn er mensen in de problemen gekomen, maar door de vele vangnetten is het nationale inkomen van de burger amper gedaald en zien we nog geen betalingsachterstand. We verwachten dat ook niet op korte termijn. Zeker niet in onze portefeuille, waar we de jongste tien jaar zeer conservatief waren. Misschien wel omdat we een dochter zijn van een verzekeraar, die schade en dus ook kredietverliezen vermijdt. Bankiers redeneren vaak dat die een onderdeel van het spel zijn.'

Ik maak me geen zorgen over onze professionele kredieten. Peter Devlies CEO AXA Bank

Grote banken hebben wel al aanzienlijke provisies voor bedrijfskredieten aangelegd.

Devlies: 'Zij hebben grote bedrijfskredieten en met een paar slechte dossiers kan het dan erg snel gaan. Over onze professionele kredieten maak ik me geen zorgen, omdat we vooral in het segment van de eenmanszaken en zelfstandigen zitten. De bakker, de slager, de timmerman en de loodgieter hebben globaal genomen niet zo’n grote negatieve corona-impact gehad.'

Waarom loopt de overname door Crelan vertraging op?

Devlies: 'Ik ben geen verkoper en geen koper, enkel een bevoorrechte waarnemer. Er zijn discussies waar ik niet bij betrokken mag worden. We mogen wel de toekomstige integratie voorbereiden, maar de Europese Centrale Bank kijkt strikt toe. Tot de closing van de deal blijven we concurrenten.'

AXA Bank startte onlangs met een personalbankingdienst voor vermogende klanten. Is dat private banking light?

Devlies: 'We zien dat er meer nodig is voor een klant met 100.000 of 400.000 euro. Die heeft niet de vragen van een retailklant en ook niet die van een miljonair. Het is een grote groep in België: een op de drie gezinnen zit in dat segment, maar toch worden ze wat onvoldoende bediend. Ze hebben vragen over successieplanning of het optimaliseren van kredieten en vastgoed. Wij bieden hen een vermogensbeheer met allerlei gelinkte diensten.'

'Enkele jaren geleden zagen we dat het klassieke model van de spaarbank niet houdbaar is door de neerwaartse rentecurve. Door lagere rente-inkomsten groeien de winst en het eigen vermogen niet meer, en dat remt de groei van kredieten. Daarom hebben we ingezet op efficiëntie en op meer inkomsten uit beleggingen.'

Komt dat niet neer op zo veel mogelijk producten verkopen?

Devlies: 'Dat was vroeger zo, maar we hebben ons commissiesysteem voor agenten aangepast. Ze worden niet beter van het arbitreren in de portefeuilles van klanten door om de zoveel jaar een ander fonds aan te raden.'

'De agent heeft eerst een uitgebreid gesprek met de klant en moet door een hele lijst vragen gaan. De portefeuille wordt via roboadvies samengesteld op basis van dat klantenprofiel. Bij de personalbankingdienst werken we vooral met grote profielfondsen. Zo wordt de portefeuille beheerd in het belang van de klant. De cijfers volgen later wel: de agent wordt er beter van als de klant blijft en zijn portefeuille ziet groeien.'

Andere banken pakken op hun app uit met de verkoop van tal van niet-bankproducten. KBC gaat zelfs voetbalbeelden aanbieden.

Devlies: 'Ik zie tal van exotische proposities. Ze mogen doen wat ze willen, maar wij gaan geen treintickets verkopen of de Ronde van Vlaanderen uitzenden. De reden is eenvoudig: de klant heeft duidelijke bancaire behoeften die vandaag onvoldoende ingevuld zijn. Laat ons beginnen met die aan te pakken. We willen de klanten inzicht geven en echte antwoorden geven op vragen die ze stellen.'

'We gaan ons aanbod nog verfijnen. Niet door meer toeters en bellen, maar door klanten te ondersteunen bij successie, vastgoed en pensioen. Wie afstudeert, denkt aan een huis, maar veertigers willen weten of ze later gaan rondkomen en of ze een tweede verblijf aankunnen.'

Baart de opkomst van nieuwe digitale concurrenten u zorgen?

Devlies: 'We hebben al veel geïnvesteerd om alles omnichannel te maken. Als er een dag komt dat alles digitaal moet, zijn we daar klaar voor. Maar nu gaan we dat niet doen, omdat we een sterk agentennet hebben. We kunnen wel kiezen voor een mix van de twee. Het overgrote deel van de klanten wil op kritieke momenten een bankier kunnen zien die hen alles kan uitleggen. Net zoals iedereen naar een röntgenfoto kan kijken, maar toch graag door de radioloog laat uitleggen wat die zwarte en witte vlekjes betekenen. Voor een hypotheeklening willen klanten bij de handtekening een bankier in de ogen kunnen kijken. Een huis kopen is niet hetzelfde als een doos koekjes.'