‘We zijn met Ackermans & van Haaren te bescheiden geweest’

Ackermans & van Haaren, de Antwerpse groep boven onder andere de baggeraar DEME en Bank Delen, verwacht na een beresterke eerste jaarhelft recordcijfers voor heel 2021. ‘Alles waar we de voorbije jaren op hadden ingezet, levert resultaten op', zegt topman Jan Suykens.

Ackermans & van Haaren krikte afgelopen lente al zijn winstprognoses op, maar de halfjaarcijfers waar de investeringsmaatschappij dinsdag mee uitpakte, bleken nog beter verwacht. De groep boekte over de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 166 miljoen euro. Drie keer meer dan de 56 miljoen euro uit de eerste zes maanden van het coronajaar 2020 en liefst 23 miljoen meer dan de analisten van ING hadden voorspeld.

De financiële poot, die de vermogensbeheerder Bank Delen en Bank J. van Breda overkoepelt, was als vanouds de belangrijkste motor en boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst van 81 miljoen euro. Met 60 miljard euro is een recordbedrag aan klantenvermogens onder beheer. Dat is deels dankzij het beursherstel, maar Bank Delen en Van Breda slaagden er ook in om bruto bijna 3 miljard euro aan vers geld binnen te halen.

Ook de andere afdelingen rapporteerden een stevig winstherstel tegenover de moeilijke eerste helft van 2020. De vastgoedtak (Leasinvest/Extensa) en de grondstoffenpoot, met de plantagegroep Sipef als belangrijkste dochter, droegen fors meer bij tot de winst.

Amerikaanse offshoreprojecten

Bij de bouwgroep CFE en haar bagger- en windmolenparkdochter DEME staat het aantal orders op een recordpeil. 'We zitten met DEME in een markt die volop aantrekt', blikt Suykens vooruit. 'Als marktleider voor de bouw van windmolenparken waren we tot voor kort alleen in Europa actief. Maar met een project in de VS en een in Taiwan worden we een echte wereldspeler.’

Dat is nog maar het begin, vult financieel directeur Tom Bamelis aan. 'De nieuwe regering in de VS maakt veel meer werk van dat windmolenbeleid en DEME heeft de knowhow en het materiaal om daarop in spelen.’ De klassieke baggeractiviteiten van DEME zullen voordeel puren uit de grote infrastructuurprojecten die overheden na de coronacrisis lanceren en uit de Europese green deal.

Ook de groeikapitaalpoot, waarin de belangen in onder andere de gewasbeschermer Biotalys, de chemiedistributeur Manuchar of het logistiekbedrijf Van Moer zijn onderbracht, verraste met een nettowinst van 17 miljoen euro. Een jaar eerder dook die tak nog 10 miljoen euro in het rood.

Recordkoers in zicht

Ackermans & van Haaren heeft vertrouwen genoeg om recordresultaten voor heel 2021 te voorspellen. Dat is de beleggers niet ontgaan. Ze stuurden het aandeel dinsdag bijna 5 procent hoger tot boven 156 euro. Daarmee zit Ackermans & van Haaren dicht bij de recordkoers van 158 euro, die in de zomer van 2018 werd bereikt.

‘Het lijkt alsof de markt ons twee jaar lang is vergeten’, reageert Suykens op die koerssprong. ‘Alles waar we de voorbije jaren op hadden ingezet, levert nu resultaten op. En wanneer dat allemaal in één keer gebeurt, reageren beleggers daar verrast op.’

Het lijkt alsof de markt ons twee jaar lang is vergeten. Jan Suykens CEO Ackermans & van Haaren