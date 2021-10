Weer uitstel in Optima-zaak

De raadkamer in Gent heeft woensdag haar beslissing over de eventuele verwijzing van vroegere toplui van de failliete Optima-bank naar de correctionele rechtbank uitgesteld tot 12 januari.

Voormalig topman en hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur, en voormalig politicus Luc Van den Bossche, die directievoorzitter van Optima Bank is geweest, hadden bijkomende onderzoeksdaden gevraagd. De onderzoeksrechter wees die vraag af, maar Piqueur en Van den Bossche gingen daartegen in beroep. Nu moet eerst de kamer van inbeschuldigingstelling daarover oordelen.

De raadkamer had in juni haar beslissing al een keer verdaagd.

De Optima Bank ging in juni 2016 failliet. Voormalig topman Piqueur is in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Volgens de onderzoekers zijn er voldoende aanwijzingen om hem te verwijzen naar de correctionele rechtbank.