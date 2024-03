Welke banken blinken uit in spaarsimulator FSMA?

Spaarders moeten zich ervan bewust zijn dat het eindbedrag niet gegarandeerd is. De simulatie veronderstelt dat de rente niet verandert. Er is veel kans dat de banken later dit jaar de spaarrente verlagen, omdat de Europese Centrale Bank wellicht vanaf juni in de rente zal knippen.

Roerende voorheffing

Het eindbedrag houdt rekening met eventuele beheerskosten, maar niet met belastingen. De rente op spaarboekjes is vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.020 euro per persoon per jaar. Staat de spaarrekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan bedraagt de vrijstelling 2.040 euro per jaar. In de simulaties in de tabel is alleen roerende voorheffing verschuldigd waar het startbedrag 200.000 euro bedraagt.