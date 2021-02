Werkgevers moesten vorig jaar niet bijpassen voor groepsverzekering

Ook in 2020 zijn de verzekeraars erin geslaagd een rendement van minstens 1,75 procent te bieden op de groepsverzekeringen.

Een rendement van 1,75 procent is het wettelijke minimum waarop werknemers jaarlijks recht hebben bij het aanvullend pensioen dat ze via de werkgever opbouwen. De werkgevers besteden het beheer van dat aanvullend pensioen uit aan verzekeraars en pensioenfondsen. Als die er niet in slagen de 1,75 procent te halen, moet de werkgever bijpassen.

AG Insurance heeft provisies aangelegd om ook in 2021 en 2022 minstens 1,75 procent uit te keren.

Die vrees leeft al enkele jaren bij de werkgevers. Door de ultralage marktrentes brachten de groepsverzekeringen hun gegarandeerde rentes terug tot 0,5 procent of minder. Boven op die garantie keren verzekeraars ook een winstdeelname uit die afhangt van de onderliggende beleggingen. Die winstdeelname maakte ook in 2020 dat de groepsverzekeringen aan een totaalrendement van minstens 1,75 procent kwamen.

Provisies

Bij zowel marktleider AG Insurance als Belfius Insurance lag het rendement in 2020 zelfs op 2 procent. AG legde provisies aan om ook in 2021 en 2022 minstens 1,75 procent uit te keren. ‘Wij zijn de enige verzekeraar die vooraf een minimumrendement bekendmaakt. Dat komt omdat we niet alleen in conservatieve effecten investeren, maar ook in bedrijfsobligaties, aandelen, immobiliën, infrastructuurleningen… Die diversificatie genereert een mooi rendement waarmee we onze klanten gemoedsrust bieden’, zegt AG.

1,75 PROCENT Werkgevers zijn wettelijk verplicht minstens een jaarlijks rendement van 1,75 procent te bieden op het aanvullend pensioen van hun werknemers.

Bij andere verzekeraars zoals Allianz en Baloise Insurance lag het rendement in 2020 op 1,75 procent. KBC Verzekeringen zal er pas in maart over communiceren.

Integrale

De uitzondering vormt wellicht de Luikse verzekeraar Integrale, de dochter van het door schandalen geplaagde Nethys. De groepsverzekeringen die Integrale aanbiedt, boden in 2020 een gegarandeerd rendement van 0,75 procent, maar zullen naar verwachting, net zoals voor 2019, geen winstdeelname uitkeren. De Nationale Bank besloot deze week om bij Integrale een nieuw voorlopig bestuur aan te stellen dat moet beslissen over de verkoop of de liquidatie van het bedrijf.

Deze week pleitte de sectorfederatie Assuralia voor een verlaging van het wettelijk minimumrendement. ‘We moeten vermijden dat werkgevers niet langer bereid zullen zijn om nieuwe groepsverzekeringen op te starten omdat ze vrezen te moeten bijpassen', zei Paul Windels, directeur risk & ­finance bij Assuralia.

Schermvullende weergave De hoofdzetel van sectorfederatie Assuralia. ©RV DOC