Werknemers banksector krijgen eenmalige premie van 200 euro

De bijna 51.000 werknemers in de banksector krijgen een eenmalige premie van netto 200 euro nu er een sectorakkoord werd bereikt met de werkgevers.

De bankenkoepel Febelfin en drie vakbonden (ACLVB, ABVV en ACV Puls) sloten maandag een nieuw interprofessioneel akkoord dat loopt tot eind volgend jaar. Het Franstalige CNE beraadt zich pas op 8 oktober over de deal, maar kan die niet meer tegenhouden.

Dankzij het akkoord hebben de werknemers in de banksector dus zicht op een eenmalige nettopremie van 200 euro. Vakbonden en directie zullen nu op bedrijfsniveau moeten uitwerken onder welke vorm die premie wordt uitgekeerd. Als daar binnen de drie maanden geen akkoord over is, wordt de premie automatisch opgetrokken tot 300 euro bruto. De laagste barema's, categorie 1 en 2, worden daarnaast met 1,1 procent verhoogd.