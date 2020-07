Werkzekerheid bij KBC tot eind 2021

De twee grootste bonden bij de bank en verzekeraar stemmen in met een nieuwe arbeidsovereenkomst die werkzekerheid biedt tot eind 2021. De discussie over zondagswerk, lange tijd een struikelblok in de onderhandelingen, wordt later voortgezet.

Met de deal is een einde gekomen aan dik tien maanden gesteggel tussen de directie en de vakbonden over een nieuw sociaal akkoord bij KBC. De onderhandelingen over een nieuwe cao over de werkgelegenheid werden in september vorig jaar opgeschort na een discussie over zondagswerk bij de groep.

KBC wilde een experiment lanceren waarbij tientallen medewerkers op vrijwillige basis en met een extra compensatie ook op zondag zouden worden ingezet in de callcenters van de groep. De directie wilde de gesprekken over dat experiment koppelen aan die over de nieuwe cao.

Zondagswerk

Maar dat stootte lang op een njet van de bonden, die aparte onderhandelingen over beide dossiers wilden voeren. De liberale vakbond verzette zich principieel tegen zondagswerk bij de bank.

Door de patstelling bleef een nieuw sociaal akkoord uit. Daarop besloot KBC dit jaar de vorige cao over de tewerkstelling, die eind vorig jaar afliep, met een half jaar te verlengen.

Nieuwe gesprekken over arbeidsflexibiliteit

Net na het verstrijken van die verlenging komt nu toch een akkoord uit de bus. ACV Puls en de BBTK, de twee grootste bonden bij KBC, stemmen in met een nieuwe cao die werkzekerheid biedt tot eind 2021. Tegelijk doet de directie water bij de wijn: het experiment rond zondagswerk werd niet meer gekoppeld aan de cao-onderhandelingen.