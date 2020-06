WhatsApp maakt digitaal betalen mogelijk

WhatsApp maakt betalen via de berichtendienst mogelijk. Eerst in Brazilië, later in de rest van de wereld.

De Amerikaanse techreus Facebook maakt het voor Braziliaanse WhatsApp-gebruikers mogelijk om digitale betalingen te doen via die berichtendiensten. Op termijn zouden alle WhatsApp-gebruikers via die app moeten kunnen bankieren, klinkt het.

Om te kunnen betalen zullen WhatsApp-gebruikers in eerste instantie hun betaal- of kredietkaart moeten koppelen aan hun account. De transacties worden beveiligd door een zescijferige code of via een vingerafdruk.

Tal van banken bieden vandaag al diensten aan die betalen via WhatsApp mogelijk maken. Maar daarbij gaat het telkens om een berichtendienst waarbij je als klant een betalingsverzoek krijgt toegestuurd. Om effectief te kunnen betalen wordt je dan doorverwezen naar de app van je bank of van een betaalverwerker zoals Bancontact.

Wereldwijde ambities

Met de nieuwe toepassing die WhatsApp nu lanceert, hoef je als gebruiker die omweg niet te nemen en kan je dus gewoon in de app blijven om te betalen. Voor gebruikers is de nieuwe service gratis. Handelaars die er gebruik van maken zullen een commissie betalen die volgens WhatsApp vergelijkbaar is met wat ze aan kaartbedrijven moeten betalen.

2 miljard Grote concurrent WhatsApp telt wereldwijd 2 miljard gebruikers. Als die nu ook allemaal kunnen betalen via de berichtendienst, hebben de traditionele spelers in de betaalbranche er een concurrent van formaat bij.

Facebook was al enige tijd met nieuwe WhatsApp-betaaldiensten aan het experimenteren in India, de grootste markt voor de berichtendienst. Maar de strikte regelgeving die het bedrijf daar werd opgelegd deed Whatsapp uiteindelijk verhuizen naar Brazilië. Dat is met meer dan 120 miljoen maandelijkse actieve gebruikers de tweede grootste markt. En met 10 miljoen kleine bedrijven is Brazilië volgens WhatsApp ook een zeer interessante markt om er de nieuwe betaaldienst uit te proberen.

Belfius

Maar de ambities reiken verder. In een blogpost geeft WhatsApp mee dat het wel degelijk de bedoeling is de nieuwe betaalservice wereldwijd beschikbaar te maken. Daarmee zou de berichtendienst meteen een zeer grote speler kunnen worden in de betaalbusiness. Midden februari maakte de Facebook-dochter nog bekend wereldwijd ruim 2 miljard gebruikers te tellen.