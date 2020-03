Wie betaalpauze wil, mag hooguit 25.000 euro spaargeld hebben

Hypotheeknemers die uitstel van betaling vragen als gevolg van de coronacrisis, mogen hooguit 25.000 spaargeld hebben om in aanmerking te komen voor die steun. Wie al een betaalpauze had gevraagd maar de voorbije dagen alsnog geld van zijn rekening zag gaan, kan die aflossing niet recupereren.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), de Belgische bankenkoepel Febelfin en de Nationale Bank kondigden tien dagen geleden al een plan aan dat steun moet bieden aan bedrijven en hypotheeknemers die door de coronacrisis in financiële problemen dreigen te geraken.

Dat plan bestaat uit twee delen. Aan de ene kant is er de ‘bazooka’, een waarborgregeling van 50 miljard euro voor bedrijven die nieuwe overbruggingskredieten of extra kredietlijnen nodig hebben. Daarnaast maakten de banken en de regering het ook mogelijk dat bedrijven en hypotheeknemers zes maanden kosteloos uitstel van kapitaal- en renteaflossingen kunnen krijgen als ze door de crisis in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen terecht te komen.

Omdat de technische uitwerking van het plan bijzonder complex bleek, bleef het dagenlang onduidelijk wanneer je als bedrijf of hypotheeknemer precies recht had op uitstel van betaling. Na enkele dagen van marathononderhandelingen konden De Croo en Febelfin-voorzitter Johan Thijs dinsdagmiddag eindelijk de precieze details van dat luik van de steunmaatregelen voorstellen tijdens een virtuele persconferentie. Daaruit blijkt dat de Belgische banken een aantal strikte criteria hanteren voor wie uitstel van betaling wil krijgen.

Wie komt in aanmerking?

Particulieren die uitstel van betaling vragen voor hun hypotheken moeten allereerst aantonen dat de coronacrisis wel degelijk een impact heeft op hun huishouden. Hun inkomen is terug- of weggevallen door tijdelijke of volledige werkloosheid als gevolg van de pandemie, ziekte als gevolg van het virus, de sluiting van hun zaak of overbruggingsmaatregelen. Het volstaat dat het inkomen van één van de partners daardoor wordt aangetast.

55 procent Betaalpauze Volgens Febelfin-voorzitter Johan Thijs kan tot 55 procent van de Belgische woonkredieten in aanmerking komen voor het betalingsuitstel zoals dat is bepaald in het steunplan van de banken en de regering.

Een eventuele betaalpauze geldt alleen voor hypotheken die werden aangegaan voor de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer. Die mag op 1 februari ook geen betaalachterstand hebben. Wie een aanvraag indient, mag ook niet meer dan 25.000 euro hebben staan op zijn zicht- en spaarrekening en op zijn beleggingsportefeuille, bij de eigen en andere banken. Pensioenspaarproducten worden niet in deze berekening opgenomen.

Tijdens de persconferentie gaf Thijs mee dat een heel grote groep kredietnemers potentieel in aanmerking komt voor de steun. ‘Als iedereen die aan deze voorwaarden voldoet geraakt wordt door de coronacrisis, gaat het om 55 procent van alle woonkredieten bij de Belgische banken.’

Welk betalingsuitstel is mogelijk?

Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt dus uitstel van betaling voor een periode van maximaal zes maanden. Als de periode van uitstel is afgelopen, moet de klant wel een aangepast (hoger) maandbedrag betalen, omdat de rentebetalingen die ‘on hold’ zijn gezet daarin worden verrekend.

De banken werkten ook een regeling uit voor een tweede categorie van ‘kwetsbare’ hypotheeknemers die nog harder worden getroffen. Voor wie het netto maandelijks gezinsinkomen 1.700 euro of minder bedraagt is er de mogelijkheid de betaling van zijn woonkrediet uit te stellen zonder bijkomende interesten over de gevraagde periode. Als de betalingen hernemen, worden de uitgestelde rentelasten niet verrekend in de maandlasten.

Geen terugwerkende kracht

De door de regering en de banken uitgewerkte maatregelen treden op 1 april in werking. Wie tussen dan en 30 april een aanvraag indient, maakt kans op maximaal zes maanden betalingsuitstel. De uiterste deadline ligt daardoor op 31 oktober. Dat blijft ook de deadline voor alle aanvragen die na 30 april worden gedaan. Wie in mei een aanvraag indient, krijgt dus vijf maanden uitstel. Wie dat in juni doet, krijgt er vier. Enzovoort.