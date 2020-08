Winst Belfius verschrompelt door coronaprovisies

Belfius kon in de eerste jaarhelft nipt uit de rode cijfers blijven met een nettowinst van 21 miljoen euro. De inkomsten uit de verzekeringstak konden de zware provisies voor kredieten in de banktak compenseren.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is Belfius met de kam door zijn kredietportefeuille gegaan. De bank heeft een reeks kredieten geïdentificeerd die zeker of mogelijk niet worden terugbetaald en zet daarvoor 393 miljoen euro opzij.

Dat is twaalf keer meer dan de 30 miljoen euro die in de eerste helft van vorig jaar als kredietprovisies werden geboekt. Het goede nieuws is wel dat Belfius er nu van uitgaat dat de portefeuille goed getest is en dat er geen uitzonderlijke kredietprovisies nodig zijn in de tweede jaarhelft.