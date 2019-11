Winst KBC lager door wegvallen Ierse meevaller

De bank-verzekeraar zag de winst in het derde kwartaal met 13 procent terugvallen tot 612 miljoen euro. Dat is meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 605 miljoen euro.

KBC weert zich kranig tegen de lage rente. De grootste Belgische bankgroep kon in het derde kwartaal de rente-inkomsten met 3 procent opkrikken tot 1,174 miljoen euro, meer dan verwacht. De groep zag de deposito's van klanten met 4 procent groeien en verleende ook 4 procent meer kredieten. De nettowinst zakte, maar kwam hoger uit dan verwacht.

Dat de resultaten van KBC dit kwartaal zouden dalen, was door alle analisten verwacht. In Ierland kwam een einde aan het terugnemen van kredietprovisies door de boomende economie, een effect dat de voorbije kwartalen de winst dopeerde. De winst in de divsie internationale markten zakte met 40 procent tot 85 miljoen euro.