Wissel van de wacht aan de top van Delen Private Bank

Zijn vervanging komt er volgens Ackermans & van Haaren op zijn eigen voorstel en werd in december goedgekeurd door de raad van bestuur. De beslissing is wel nog onder voorbehoud omdat ze nog moet worden goedgekeurd door de Nationale Bank. De Winter verlaat Delen niet: hij blijft lid van het directiecomité en zal zich verder toeleggen op zijn commerciële taken.

Havaux was tot nu toe vicevoorzitter van het directiecomité en sinds vele jaren verantwoordelijk voor de Brusselse vestiging van de bank. Hij begon zijn carrière in 1985 bij de Brusselse wisselagent R. Havaux & Cie, opgericht door zijn grootvader. Hij stapte over naar Delen toen zijn bedrijf in 2000 werd overgenomen door de bank.