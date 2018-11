Witwas-schikking halveert winst ING

De schikking van 775 miljoen euro die ING moest betalen voor zijn lakse houding bij witwaspraktijken is net zo groot als de kwartaalwinst. De onderliggende cijfers zijn echter veel beter dan verwacht.

Dat de halfjaarcijfers van ING zwaar onder druk zouden staan werd meteen duidelijk nadat de bank in september akkoord moest gaan met de hoogste schikking ooit in Nederland omdat het tussen 2010 en 2016 systematisch slordig was met het voorkomen van grootschalige witwasactiviteiten.

in de toelichting bij de kwartaalcijfers is dat dan ook het eerste punt waar CEO Ralph Hamers op terugkomt. 'Niet voldoen aan de standaarden is onaanvaardbaar. We nemen dit zeer ernstig en nemen de volledige verantwoordelijkheid', zegt de CEO. Hij belooft maatregelen om de processen en het beleid rond 'compliance' te verbeteren, onder andere een betere screening van zijn klanten.

Maar de impact van de schikking valt beter mee dan verwacht omdat de bank goede resultaten neerzet. De winst voor belastingen van het derde kwartaal gaat 6,5 procent hoger tot 2,12 miljard euro. De winst na belastingen - exclusief de schikking - stijgt zelfs 10 procent tot 1,515 miljard euro. Beide cijfers liggen flink boven de gemiddelde analistenverwachtingen.

De nettowinst ging 44 procent lager tot 776 miljoen euro.

Bedrijfsbankieren

Hamers wijst er op dat de bank 200.000 klanten heeft bijgewonnen. De winsten in de retail bankactiviteiten in Nederland en België staan onder druk, maar dat kon gecompenseerd worden door een betere bijdrage van de andere activiteiten zoals bedrijfsbankieren. In totaal leende ING 6,8 miljard euro meer uit in het derde kwartaal.

Voor beleggers nemen deze goede cijfers de vrees voor een dividendknip weg. Analisten hadden gewaarschuwd dat de boete zou kunnen wegen op de kapitaalbuffers van de bank en de mogelijkheden om een dividend te betalen, maar dat lijkt niet het geval. De cruciale kapitaalratio 'CET1 ratio fully-loaded' kwam uit op 14 procent, boven de verwachting van 13,8 procent.