Witwasaffaires kostten Europese banken al 14 miljard

De afgelopen zes jaar hebben de Europese banken al zo'n 14 miljard euro betaald aan boetes omdat ze witwaspraktijken door de vingers zagen of economische sancties niet respecteerden.

Driekwart van dat bedrag gaat naar de Amerikaanse toezichthouders die de banken de zwaarste boetes oplegden, berekende het kredietratingagentschap Moody's dinsdag.

Maar volgens Moody's beginnen ook de Europese financieeltoezichthouders lakse of sjoemelende banken hogere boetes op te leggen dan voordien het geval was. De monsterschikking van 775 miljoen euro die het Nederlandse ING in september vorig jaar betaalde om verdere gerechtelijke vervolging te vermijden, is daar wellicht het beste bewijs van.

Trieste top vijf

Toch staat ING nog altijd maar op de vijfde plaats in de ranking die Moody's maakte van de zwaarste boetes die de Europese banken sinds 2012 moesten ophoesten. De Franse bankgigant BNP Paribas prijkt nog altijd op de weinig benijdenswaardige eerste plaats sinds het de Amerikaanse overheid in 2014 6,5 miljard euro moest betalen omdat het dollartransacties met schurkenstaten had uitgevoerd.

Wie betaalde de hoogste bankenboetes? Moody's somde de Europese banken op die tussen 2012 en 2018 boetes moesten betalen omdat ze handelssancties niet volgden of het niet nauw namen met antiwitwasregels. 1. BNP Paribas (2014): 7,9 miljard euro 2. HSBC (2012): 1,7 miljard euro 3. Commerzbank (2015): 1,3 miljard euro 4. Société Générale (2018): 1,2 miljard euro 5. ING (2018): 775 miljoen euro

Tussen 2002 en 2009 overtrad de bank, die nu voor 7,7 procent in handen is van de Belgische overheid, Amerikaanse wetten die haar verboden om zaken te doen met landen zoals Soedan, Iran en Cuba. BNP Paribas zou 30 miljard euro aan verboden transacties hebben verborgen voor het gerecht. Het ging om de derde grootste boete ooit voor een individuele bank.

BNP Paribas bleek ook de enige Europese grootbank te zijn waarvan de opgelegde boete hoger uitviel dan de winst voor belastingen in het jaar waarin ze werd bestraft.

Al benadrukt Moody's dat boetes niet het volledige verhaal vertellen. De banken die bij de lurven zijn gevat, moeten ook keihard werken om hun antiwitwasbeleid weer op punt te krijgen. Dat is een project dat vaak jaren in beslag neemt, en de totale kostprijs daarvoor loopt makkelijk hoger op dan de boete die banken moesten betalen.

Meer boetes op komst

De kans is niet gering dat Moody's zijn ranking binnenkort opnieuw mag updaten. De voorbije weken werd de Europese banksector opgeschrikt door het ene na het andere witwasschandaal. Vooral de Scandinavische banken staan op de radar van de toezichthouders sinds vorig jaar aan het licht kwam dat de Deense grootbank Danske Bank tussen 2007 en 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt via haar piepklein filiaal in Estland.

Bij de Zweedse bank Swedbank zag topvrouw Birgitte Bonnesen zich vorige week dan weer verplicht op te stappen nadat bleek dat de groep tien jaar lang 135 miljard euro aan witwasgeld had versluisd, ook via zijn Estse filiaal. Zowel het Amerikaanse gerecht als de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn die zaak verder aan het uitspitten.