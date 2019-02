Witwasschandaal en moeilijke markten drukken winst Danske Bank

De combinatie van lastige financiële markten en een grootschalig witwasschandaal doen de nettowinst van Danske Bank met 28,2 procent dalen.

Danske Bank heeft, meer nog dan andere Europese banken, een moeilijk jaar achter de rug. In september raakte bekend dat het Estse filiaal jarenlang – van 2007 tot 2015 - dubieus Russisch geld heeft witgewassen. In totaal zou meer dan 200 miljard euro zo weer ‘bruikbaar’ gemaakt zijn voor officiële transacties.

De koers van Danske Bank zakte vervolgens ineen en zowel de CEO als de voorzitter van Danske Bank moesten opstappen. Als boetedoening schonk de instelling de winst uit de duistere transacties, geraamd op 1,5 miljard kronen (ruim 200 miljoen euro), aan een stichting die witteboordencriminaliteit bekampt.

In het voorwoord tot het jaarverslag slaan de nieuwe voorzitter Karsten Dybvad en interim-CEO Jesper Nielsen een groot mea culpa. Ze beseffen dat de witwaszaak, die officieel wordt omschreven als ‘het ernstig en veeleisend probleem betreffende de stopgezette portefeuille van niet-ingezeten klanten in Estland’, het vertrouwen in Danske Bank ernstig heeft ondermijnd en beloven al het mogelijke te doen om dat vertrouwen te herstellen.

Dividend

De zaak-Estland is ook voelbaar in de resultaten, niet alleen door de donatie maar ook omdat ze een impact had op de andere activiteiten. De omzet van de bank daalde in 2018 met 8 procent tot 44,4 miljard Deense kronen (5,95 miljard euro). Vooral de inkomsten uit de tradingactiviteiten vielen terug, met circa een derde, door de wispelturige financiële markten.

Door hogere operationele kosten komt de nettowinst uit op 15 miljard kronen (2 miljard euro). Dat is 28,2 procent minder dan in 2017 en minder dan verwacht. Danske Bank schrijft de daling aan twee zaken toe: de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, die zowel een impact hadden op de tradingactiviteit als op de commissies, en de donatie van 1,5 miljard kronen.

Danske Bank handhaaft het beleid om tussen 40 en 60 procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zij krijgen een dividend van 8,5 kronen per aandeel tegen 10 kronen over het jaar 2017 en ook iets minder dan de 8,64 kronen waar analisten van uitgingen. De pay-outratio zakt van 78 procent tot 51 procent omdat het dividend een jaar geleden ook gepaard ging met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 6,9 miljard kronen. Dat programma is intussen stopgezet.