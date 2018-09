Witwasschandaal kost topman Danske Bank de kop

De bank snoeit ook fors in haar winstprognose.

'Hoewel een extern advocatenkantoor besluit dat ik mijn wettelijke verplichtingen heb nageleefd, is het voor alle partijen beter dat ik ontslag neem. Als CEO ben ik verantwoordelijk voor wat bij de bank gebeurt', zei de 54-jarige Thomas Borgen, die vijf jaar geleden aan het roer van de grootste bank van Denemarken kwam en blijft tot een opvolger is gevonden.

Borgen excuseerde zich in zijn verklaring voor het feit dat de bank heeft gefaald in een witwaszaak in Estland. Via het Estse filiaal van Danske Bank werd op grote schaal geld uit Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken witgewassen. In 2013 ging het volgens het onafhankelijk onderzoeksbureau Promontory Finance om meer dan 25 miljard euro.

Danske Bank zegt dat het niet precies kan inschatten hoeveel geld via Estland Europa is binnengesluisd. Het geeft wel aan dat het in de periode waarvan sprake is zo'n 200 miljard euro zag binnenkomen in zijn Estse filiaal, afkomstig van niet-Estse klanten. Die instroom slaat op 15.000 rekeningen, waarvan er volgens Danske Bank 6.200 het 'hoogste risico' vertonen. 'Al deze klanten werden aan de autoriteiten gemeld.'

Boete

Analisten schatten dat Danske Bank zowat 680 miljoen euro aan boetes zal moeten betalen. De bank heeft voorlopig geen provisie genomen om te anticiperen op die impact.



Danske Bank is de jongste in de rij van Europese banken waar witwasschandalen aan het licht kwamen. ING schikte eerder deze maand een zaak voor het monsterbedrag van 775 miljoen euro. Deutsche Bank betaalde vorig jaar bijna 598 miljoen euro voor het versluizen van 8,5 miljard euro Russisch geld.

Winstalarm

De Deense bank had woensdag nog meer nieuws. De winstprognose gaat fors omlaag, van de onderkant van de vork van 18 à 20 miljard kronen naar 16 à 17 miljard kronen. Dat komt vooral omdat de bank 1,5 miljard kronen (200 miljoen euro) gaat doneren aan een onafhankelijke stichting die strijdt tegen internationale financiële criminaliteit. Het bedrag komt overeen met de winst die van 2007 tot 2015 werd gemaakt met de verdachte transacties in Estland. De winstwaarschuwing is volgens Danske Bank ook te wijten aan een vertraging van de inkomsten uit trading.