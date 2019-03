Witwasschandaal teistert bankaandelen

Raffeisen

Beleggers deden dinsdag de banken in de verkoop. Het aandeel ING stond in de loop van de zitting 2,8 procent lager, ABN AMRO 1,9 procent en het aandeel Deutsche Bank 1 procent. De Oostenrijkse bank Raiffeisen tuimelde zelfs tot 15 procent lager.

Estland en Litouwen

De onthullingen wijzen op het bestaan van een netwerk van bankrelaties dat werd gebruikt om geld van misdadigers uit het voormalige Sovjetblok naar het Westen te brengen. Dat gebeurde dikwijls via Estland en Litouwen. Er lopen nu onderzoeken in de Baltische staten, de VS, het VK en in de Scandinavische landen.