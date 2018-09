Witwaszaak ING krijgt mogelijk staartje

De stichting kan alleen bankiers bestraffen voor zaken die na 1 april 2015 hebben plaatsgevonden . Op dat moment werd de bankierseed in Nederland wettelijk verplicht. Met het afleggen van die eed beloven bankiers onder meer zich aan de wet te zullen houden, zich verantwoordelijk te gedragen naar de samenleving, de klant centraal te stellen en zich in te zetten voor het vertrouwen in de financiële sector.

Als het daadwerkelijk tot een tuchtrechtzaak komt tegen de betrokken bankiers bij ING, dan kunnen die een beroepsverbod tot drie jaar krijgen. Ook een boete van maximaal 25.000 euro is mogelijk. Verder kan de rechter een berisping of het verplicht volgen van een cursus opleggen.

De schikking kwam ING op de nodige kritiek te staan vanuit de politiek. Minister van Financiën Wopke Hoekstra had donderdag een 'intensief gesprek' gehad met president-commissaris (voorzitter) Hans Wijers van ING. Hij is daarin naar eigen zeggen "glashelder" geweest over wat hij vindt van de witwasaffaire. Over de inhoud van het gesprek wilde Hoekstra na afloop niets kwijt, ook omdat hij eerst de Tweede Kamer wil informeren. 'Ik vind het niet chic, niet richting de Kamer maar ook niet richting de heer Wijers, om er verder nog wat over te zeggen', zei hij.