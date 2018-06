Wouter Bos wordt zelf bankier

De gewezen Nederlandse minister van Financiën gaat de nieuwe investeringsbank Invest-NL leiden.

Wouter Bos, de voormalige minister van Financiën bij onze noorderburen, wordt topman van Invest-NL, een nieuwe investeringsbank in oprichting waar bedrijven terechtkunnen voor de financiering van vernieuwende projecten die gewone banken vaak links laten liggen. De overheid steekt 2,5 miljard euro in Invest-NL en verwacht daarmee ook onder meer institutionele beleggers over de streep te trekken.

De voormalige PvdA-excellentie is nu nog CEO van het universitair ziekenhuis VUmc in Amsterdam, dat onlangs fuseerde met het AMC. Hij begint eind oktober aan zijn nieuwe klus. Aanvankelijk doet hij dat als ambtenaar, omdat Invest-NL nog moet worden opgericht en de benodigde wetgeving nog door het Nederlandse parlement moet.

Zodra de vennootschap daadwerkelijk bestaat, wordt Bos CEO. Dat zal naar verwachting op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 zijn. Hij gaat in zijn nieuwe baan 202.000 euro bruto per jaar verdienen, plus een onkostenvergoeding en een pensioenbijdrage van 25.000 euro.

Daarmee verdient Bos ook in de periode waarin hij op papier rijksambtenaar is meer dan een ministerssalaris. 'Gezien de aard van de werkzaamheden en het tijdelijke karakter van de aanstelling achten wij dat in dit bijzondere geval gerechtvaardigd', schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën aan het parlement.