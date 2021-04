Zakenbank Berenberg strijkt neer in Brussel

De beursgang van Ekopak enkele weken geleden is het recentste wapenfeit van Berenberg in ons land.

De Duitse zakenbank Berenberg opent een kantoor in ons land en werft daarvoor een 20-tal traders en zakenbankiers aan.

De zakenbank Berenberg is de laatste jaren steeds nadrukkelijker aanwezig op de Belgische markt voor kapitaaloperaties van middelgrote bedrijven - beursintroducties, kapitaalverhogingen, obligatie-uitgiftes, versnelde plaatsingen van aandelen, enzovoort.

De Duitse instelling positioneert zich als een speler die de diensten van de grote Amerikaanse zakenbanken aanbiedt aan middelgrote bedrijven. Ze heeft ook een team dat Belgische en Nederlandse middelgrote aandelen - gemeten volgens de beurswaarde - opvolgt.

De 431-jarige zakenbank - de oudste bank van Europa na Monte dei Paschi - was de laatste maanden in ons land onder meer betrokken bij de beursintroducties van het fintechbedrijf Unifiedpost en van het waterzuiveringsbedrijf Ekopak, de plaatsing in de markt van een deel van Marc Couckes aandelen in farmagroep Mithra, de verkoop van de aandelen van Waterland en Filip Balcaen in Fagron, of nog de kapitaalverhoging van Cofinimmo vorige maand. Berenberg kwam ook kort voor de operatie aan boord van het bankensyndicaat dat aan de beursgang van Club Brugge werkte. Zoals bekend werd die noodgedwongen afgeblazen.

Om nog dichter bij de Belgische middelgrote bedrijven - ondernemingen met een beurswaarde van 500 miljoen à 5 miljard euro - te staan, gaat Berenberg een kantoor openen in Brussel. De zakenbank wil een ploeg van 20 mensen samenstellen om op 1 september startklaar te zijn. 'Het project is gelanceerd. We hebben al tal van sollicitaties binnen', zegt de Belg Fabian Desmet, het hoofd zakenbankieren (investment banking) van Berenberg voor Europa.

Roots in Antwerpen

Desmet is niet de enige link met ons land bij Berenberg. De wortels van de bank liggen onder meer in de regio rond Antwerpen. En ze heeft ook één Belgische aandeelhouder. De holding Bois Sauvage - onder meer bekend als de eigenaar van Neuhaus - heeft 11,7 procent van de aandelen. De rest is in handen van het management, de oprichtersfamilie von Berenberg (35%) en twee andere Duitse familiale investeerders. Bois Sauvage waardeerde zijn belang eind vorig jaar op 39 miljoen euro, wat een prijskaartje van 333 miljoen plakt op de hele Duitse zakenbank.