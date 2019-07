Zakenbank helpt BNP Paribas aan winstgroei

De sterke prestatie van de zakenbankdivisie hielp de grootste Franse bank aan een 3 procent hogere kwartaalwinst. In ons land stegen de kredieten en de deposito's, maar zakte de winst.

De Belgische overheid, sinds de bankencrisis en de Fortis-redding de grootste aandeelhouder an BNP Paribas , kan tevreden terugkijken op het afgelopen kwartaal. De Franse bank klopte de analistenverwachtingen met een omzetgroei van 0,2 procent en een 3 procent hogere groepswinst van 2,47 miljard euro. De analisten hadden voor deze cijfers dalingen verwacht.

De groepswinst werd vooral vooruit geholpen door de sterke prestatie van de zakenbank die kon profiteren van goede marktomstandigheden en een kostenbesparingsplan van 350 miljoen euro dat in februari werd gelanceerd.

BNP Paribas kon de winst ook opkrikken door een zoveelste meerwaarde (612 miljoen euro) op de verkoop van aandelen van SBI Life. De participatie in deze Indiase verzekeraar is nu bijna volledig afgebouwd. In de Verenigde Staten moest echter 500 miljoen euro goodwill afgeboekt bij BancWest, de holding boven enkele lokale banken.