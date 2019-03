Zakenbankier Deutsche Bank verdiende vorig jaar evenveel als hele Commerzbank-top

De enorme verschillen in het loonbeleid tussen de beide Duitse bankkolossen zetten nog eens in de verf dat een fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank allesbehalve evident wordt.

Het is lang niet de eerste keer dat een zakenbankier meer verdient dan zijn baas. Toch is Ritchies toploon opvallend, omdat de zakenbankpoot al een tijd het zorgenkind is voor Deutsche Bank. Dat de financiële reus zijn bankiers alsnog een loonsverhoging en een hogere bonus besloot toe te kennen, is te danken aan het feit dat Deutsche Bank in 2018 voor het eerst in vier jaar een minieme winst boekte.