Zeg niet meer Rothschild tegen Rothschild

Twee takken van de bankiersfamilie Rothschild hebben hun dispuut over het gebruik van de fameuze naam bijgelegd. Ze ontdoen zich ook van hun kruisparticipaties.

Mayer Amschel Rothschild, in 1744 geboren in het Duitse Frankfurt. Dat is de grondlegger van de befaamde Rothschild-bankiersdynastie. De Duits-joodse bankier, de zoon van een geldwisselaar, richtte een financiële instelling op die snel aan invloed won en die haar vleugels spreidde toen de man elk van zijn vijf zonen onderbracht in een van de vijf financiële centra van die tijd in Europa.

De man wordt daarom ook wel eens de stichter van de internationale financiering genoemd. Hij geldt tevens als een van de invloedrijkste zakenlui aller tijden. De bankier legde bovendien de basis voor een van de rijkste families uit de geschiedenis met ook nu nog belangen in tal van sectoren. De dynastie tekende ook mee voor enkele van de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis, zoals de financiering van de oorlog van de Britten tegen Napoleon.

Van de vijf banktakken uit het begin van de 19de eeuw blijven er vandaag nog twee over: de in Zwitserland beursgenoteerde groep Edmond de Rothschild en het in Parijs gevestigde Rothschild & Co. Edmond de Rothschild is vooral actief als private bank en heeft met 2.600 werknemers en 27 vestigingen 182 miljard Zwitserse frank onder beheer. Het 3.500 man sterke Rothschild & Co is hoofdzakelijk een zakenbank (advies bij fusies en overnames), maar vermogensbeheer behoort eveneens tot de takenlijst. Rotschild & Co is ook in ons land actief op dat laatste vlak.

Rechtszaak

De twee takken, van wie de toplui overigens neven zijn, leven al meerdere jaren in onmin over het gebruik van de naam. In 2015 kwam er zelfs een rechtszaak van, door Edmond de Rothschild aangespannen tegen Rothschild & Co.

Een uitspraak is er voor zover bekend nog niet, maar er kwam wel een minnelijke schikking uit de bus. Die houdt in dat beide takken zich ermee akkoord verklaren om de naam Rothschild nooit alleen te gebruiken. Met andere woorden: er dient steeds een onderscheidend element aan toegevoegd te worden. Concreet heeft dat onder meer tot gevolg dat Rothschild & Co de naam Rothschild Martin Maurel, naar een Franse overname, zal gebruiken voor de privatebankingtak, onder meer in België.