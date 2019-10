Zelfstandige agenten vrezen herstructurering: '1.141 Crelan-kantoren, dat is een probleem'

'Als je dat ziet, weet je al dat de 1.141 kantoren die Crelan na deze deal in handen heeft een probleem zal worden', reageert voorzitter Albert Verlinden van de BZB, de beroepsvereniging van de zelfstandige bankiers. Zowel de vestigingen van Crelan als die van AXA Bank België worden beheerd door zelfstandige kantoorhouders, die doorgaans twee of drie personeelsleden tellen. Het totale aantal werknemers in de Crelan- en AXA Bank België-kantoren wordt zo geschat op ongeveer 3.000.

Geen Record-scenario

Verlinden verwacht dat het 'nieuwe' Crelan vroeg of laat in dat enorme netwerk zal snoeien. 'Voorlopig valt wel nog af te wachten hoe radicaal er zal worden geherstructureerd. We hebben tot dusver geen signalen ontvangen dat men even drastisch te werk zou gaan als bijvoorbeeld ING België, dat drie jaar terug besloot om de kantoren van dochterbank Record Bank op te doeken. Vergeet ook niet dat veel klanten vaak opstappen als hun kantoor zomaar wordt gesloten.'

Gedragscode

Evident is zo'n oefening niet, want zowel Crelan als AXA Bank België stuurden de voorbije jaren al aan op een verdere krachtenbundeling onder de kantoorhouders. 'Naar nog grotere structuren gaan is zeker geen gemakkelijke oefening', zegt Verlinden daarover. 'Als je als zaakvoerder drie mensen onder jou hebt, is het een hele sprong om naar een structuur te gaan waar je negen personeelsleden hebt en rekening moet houden met twee of drie partners in je bedrijf. We raden onze leden sowieso aan om niet in eender welk verhaal te stappen dat de bank voorstelt. Bovendien werd er twee jaar geleden een gedragscode uitgewerkt die zelfstandige kantoorhouders ook meer houvast moet bieden in dergelijke situaties.'