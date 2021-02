Zelfstandigen en kmo's krijgen moeilijk bankkrediet

In de februari-enquête peilde de Economic Risk Management Group (ERMG) dieper naar hoe bedrijven bankkredieten gebruiken om hun liquiditeitsproblemen te verhelpen en naar de eventuele moeilijkheden die ze daarbij ondervinden. Die blijken aanzienlijk.

'De weigeringspercentages die de banken publiceren over formele kredietaanvragen onderschatten sterk de moeilijkheden die ondernemers ondervinden om bankkredieten te krijgen', concludeert de Nationale Bank. De weigering is niet altijd een formele beslissing van de bank, maar ondernemers haken af wegens te ongunstige kredietvoorwaarden of na een informele weigering van de bank. Ondernemers zetten zelfs soms de stap naar de bank niet omdat ze weten dat hun kredietaanvraag sowieso geweigerd zal worden.