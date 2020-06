Zhang Yiming | Koning van de tienerfilmpjes lonkt naar bankieren

In het nieuws omdat ByteDance, het bedrijf boven de razend populaire videoapp TikTok, een bankvergunning wil aanvragen in Singapore.

De oprukkende digitalisering leidt tot verrassende allianties in sectoren die vroeger niets met elkaar te maken hadden, zo bewees de recente deal in ons land tussen de staatsbank Belfius en de telecomgroep Proximus. Gelijkaardig, maar mogelijk met een veel grotere wereldwijde impact, is de stap die de Chinese videoapp TikTok wil zetten in bankdiensten.

TikTok staat wellicht niet op het startscherm van uw smartphone, maar het geesteskind van de Chinese dertiger Zhang Yiming is met 1,9 miljard downloads de meest succesvolle Chinese app in het Westen. Het is een socialmediaplatform waar gebruikers kunnen grasduinen in een niet-aflatende stroom van filmpjes van 15 seconden tot een minuut van zingende, dansende of grappen uithalende creatievelingen.

Het coronavirus bleek een zegen, want met 307 miljoen nieuwe downloads in het eerste kwartaal werd het de meest gedownloade app ter wereld. Zhang ontpopte zich zo mogelijk tot de grootste aanbieder van tijdverdrijf voor de jeugd die door de lockdownmaatrelen niet naar school kon.

Dankzij advertentie-inkomsten en sponsordeals rinkelt de kassa van ByteDance, het Chinese moederbedrijf dat software-ingenieur Zhang in 2012 boven TikTok en enkele andere Chinese apps oprichtte. Vorig jaar zou de omzet gestegen zijn van 7,4 naar 17 miljard dollar en zou een nettowinst van 3 miljard dollar gehaald zijn. Officiƫle cijfers zijn er niet, want ondanks herhaalde geruchten over een beursgang is het bedrijf nog in private handen.

Amerikaans wantrouwen

Met een waardering van 75 miljard dollar was het vorig jaar het hoogst gewaardeerde private groeibedrijf. Als zo'n bedrijf naar een banklicentie hengelt, is dat wereldnieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times wil ByteDance een licentie aanvragen voor bankdiensten aan bedrijven in Singapore en werkt het daarvoor samen met de invloedrijke familie Lee, die aan de touwtjes trekt bij de Aziatische grootbank OCBC.

Is het een manier om meer data te vergaren of een eerste voorzichtige teen in het water van de financiƫle sector, waar ook de Chinese e-commercegigant Alibaba in zwemt? Wat Zhang precies met zo'n licentie zou aanvangen is lang niet duidelijk, maar zijn stappen worden met argusogen gevolgd. Zeker in de VS, waar de populaire app gewantrouwd wordt. Er waren berichten over censuur van inhoud die in China gevoelig ligt tot het verbod bij veel Amerikaanse militaire instellingen om de app te downloaden.

Streamingdienst

Maar Zhang kon dat vorige maand counteren met een meesterzet: hij wist Kevin Mayer, de Amerikaanse Disney-manager die verantwoordelijk was voor de lancering van de streamingdienst Disney+, te strikken als CEO van TikTok. De overstap volgde op eerdere berichten dat ByteDance met een streamingdienst zou beginnen en zelf smartphones zou maken.