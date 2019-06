Zichtrekening wordt ook dit jaar duurder

De concurrentie tussen de banken wordt almaar scherper, maar dat veraalt zich niet in lagere tarieven voor een zichtrekening. Na twee prijsstijgingen op rij kijken klanten ook dit jaar tegen een tariefverhoging aan.

De Belgische banken trokken vorig jaar de gemiddelde prijs voor het beheer van een zichtrekening op met 2,2 procent, leert navraag bij het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. De instelling bracht de kosten in kaart die een achttal banken in ons land tussen april 2018 en april 2019 aanrekenden voor twintig verschillende zichtrekeningen. Jongerenformules, spaar- of beleggingsrekeningen werden daarbij niet gescreend.

Met een kostenverhoging van dik 2 procent volgen de Belgische banken grotendeels de inflatie in ons land. Maar het is wel al de tweede keer dat ze hun klanten hogere kosten aanrekenen. Een jaar eerder was de gemiddelde kostprijs van een zichtrekening nog met 3,9 procent gestegen.

De kans is groot dat de stijgende trend zal aanhouden. Eerder deze week kondigde KBC nog aan dat het de tarieven voor zijn Plusrekening vanaf 1 september met een kwart verhoogt. Een belangrijk signaal, want liefst 80 procent van de KBC-klanten blijkt over zo'n Plusrekening te beschikken. De prijsverhoging is nodig om de feitelijke kostprijs voor het groeiende aantal digitale diensten te weerspiegelen, zegt KBC daarover. Eerder hadden onder meer ook BNP Paribas Fortis en ING Belgiƫ een aantal tarieven verhoogd.

Nieuwe inkomsten zoeken

De tariefverhogingen springen in het oog omdat de banken op nagenoeg alle andere vlakken in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld zitten. Op de hypotheekmarkt zitten meerdere spelers bijvoorbeeld verwikkeld in een prijzenoorlog die ook de toezichthouder, de Nationale Bank, begint te verontrusten.

De tariefwijzigingen voor de zichtrekeningen - en bij uitbreiding de stevige kosten die worden aangerekend voor sommige andere services zoals flitsbetalingen - passen vooral in de zoektocht van de banken naar extra inkomstenbronnen. Hun klassieke verdienmodel - deposito's omzetten in kredieten en geld verdienen aan het renteverschil - staat namelijk onder druk door de historisch lage rentetarieven.

Als gevolg van die situatie zullen de banken hun klanten onvermijdelijk hogere tarieven moeten aanrekenen, zegt Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Volgens Karel Van Eetvelt, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, rekenen de Belgische banken vandaag al van de laagste kosten in Europa aan. De sector zal de prijzen geleidelijk aan lijn brengen met de tarieven die geldig zijn in Europa, voorspelt Van Eetvelt in de krant De Standaard.

Eerdere waarschuwingen

De Febelfin-topman is niet de eerste grote naam in de Belgische banksector die waarschuwt voor prijsstijgingen. Al drie jaar geleden opperde Max Jadot, de topman van BNP Paribas Fortis, dat duurdere bankdiensten onvermijdelijk waren. Afgelopen zomer herhaalde Erik Van Den Eynden, de CEO van ING Belgiƫ die boodschap: 'we moeten af van het idee dat bankdiensten gratis zijn'.