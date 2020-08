'Zotte beursmaanden' boosten resultaten BinckBank

Dankzij de frenetieke beurshandel zag de Belgische tak van de onlinebroker BinckBank de inkomsten uit beleggerstransacties ruim verdubbelen in de eerste jaarhelft. Ook nu nog liggen de handelsvolumes een pak hoger dan een jaar terug, klinkt het.

Sinds de beurzen in maart een dieptepunt bereikten, zagen onlinemakelaars zoals BinckBank massaal klanten toestromen. Door de hoge schommelingen op de beurzen waren bestaande klanten een pak actiever beginnen te handelen dan voorheen, terwijl nieuwkomers in de dip een gelegendheid zagen om goedkoop hun kans te wagen op de beurzen. Bovendien gaf de lockdown mensen ook meer tijd om van thuis uit te handelen.

Dieter Haerens, de topman van de Belgische tak van BinckBank, had het toen over de 'zotte maanden' maart en april, waarin de handelsvolumes twee keer zo hoog lagen als in het jaar daarvoor. De halfjaarcijfers van Saxo Bank, de Deense groep die het van oorsprong Nederlandse BinckBank vorig jaar overnam, zetten nog eens in de verf hoe frenetiek de beurshandel de voorbije maanden wel is geweest.

Doe-het-zelvers en nieuwkomers

Door de sterke groei van het aantal klanten en beurstransacties stegen de operationele inkomsten van de groep met 107 procent naar omgerekend zo'n 309 miljoen euro. Dat leverde Saxo in de eerste jaarhelft een nettowinst van 71 miljoen euro op, terwijl de groep in dezelfde periode vorig jaar nog verlies had geleden.

Bij BinckBank gingen de inkomsten uit beleggerstransacties in diezelfde periode met driekwart de hoogte in. Exacte cijfers voor de Belgische poot worden niet vrijgegeven, maar volgens CEO Haerens zijn die inkomsten hier meer dan verdubbeld.

Een flink deel van die toename is op naam te schrijven van bestaande klanten met een typisch 'tradingprofiel'. De doe-het-zelvers zeg maar, beleggers die hyperactief zijn in turbulente periodes op de beurs, maar die minder beginnen te handelen als de storm wat gaat liggen.

'Maar we merken in België toch ook een instroom van een ander soort klanten. Mensen die de beurs meer als een alternatief zien voor de klassieke spaarproducten en denken dat dit een goed moment is om in te stappen', zegt Haerens. 'Dat zijn niet altijd mensen die alles zelf willen doen, maar bereid zijn dingen uit te besteden via onze vermogensbeheeractiviteiten. Het is een segment waarop we nog verder willen inzetten.'

Naamsverandering

De zotste coronamaanden van het voorjaar liggen misschien achter de rug, maar de interesse van beleggers is nog niet aan het tanen. 'Ook in de tweede jaarhelft zien we nog altijd heel hoge handelsvolumes in vergelijking met de tweede jaarhelft vorig jaar', zegt Haerens.

Ondertussen blijft het Deense Saxo Bank volop werken aan de integratie van BinckBank. Daarbij hadden de Denen al laten verstaan dat de merknaam BinckBank uiteindelijk zou verdwijnen. Dat is evenwel nog niet voor meteen, laat Haerens verstaan. 'De exacte timing van de naamsverandering blijft onder voorbehoud. Allicht zullen we tot volgende zomer nog onder de vlag van BinckBank varen.'