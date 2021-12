'Zwakke banken moeten sneller uit ons systeem verdwijnen'

Banken moeten bijzonder voorzichtig blijven nu de opmars van de omikronvariant de economische onzekerheid doet toenemen. Al ziet José-Manuel Campa, de voorzitter van de Europese bankenwaakhond EBA, nog andere grote risico's voor de sector.

De scheidsrechter van de Europese bankensector. Zo kan je de jobomschrijving van Campa het eenvoudigst omschrijven sinds de 57-jarige Spanjaard twee jaar geleden aan het hoofd kwam te staan van de Europese Bankenautoriteit (EBA).

Die organisatie werd tien jaar geleden, in de nasleep van de financiële crisis, opgericht om mee de spelregels voor de banken in de eurozone op te stellen en erop toe te zien dat de nationale toezichthouders die correct interpreteren. Om de twee jaar staat de organisatie, die met Jo Swyngedouw een Belgische ondervoorzitter heeft, in de spotlights als de organisator van de beruchte stresstests. Die gaan na hoe schokbestendig de belangrijkste banken van de eurozone zijn.

Wat doet de EBA? De Europese Bankenautoriteit (EBA) werd tien jaar geleden opgericht om duidelijke spelregels op te stellen waaraan de banken in de eurozone zich moeten houden. De organisatie, die na de brexit van Londen naar Parijs verhuisde, ziet er ook op toe dat de nationale toezichthouders in de eurolanden die regels correct interpreteren. Daarnaast organiseert de EBA de beruchte stresstests om na te gaan hoe schokbestendig de belangrijkste banken van de eurozone zijn. José-Manuel Campa De Spanjaard José-Manuel Campa werd in 2019 voorzitter van de EBA. De 57-jarige Campa was staatssecretaris voor Economie tussen 2009 en 2011, net tijdens de Europese schuldencrisis. Van 2014 tot 2019 werkte hij als hoofd regelgeving voor de Spaanse bankreus Banco Santander. Campa, een doctor in de economie van Harvard, doceert sinds het einde van de jaren negentig aan de IESE Business School in Barcelona.

Een beetje scheidsrechter weet dat hij soms boegeroep kan verwachten van wie langs de kant staat. Dat is voor Campa niet anders. ‘Banken klagen geregeld dat ze te veel regels moeten volgen’, zegt Campa, die als voormalige Spaanse staatssecretaris voor Economie ook een tijdlang bij de bankreus Santander werkte. ‘Maar daar staat tegenover dat de kwaliteit van die regelgeving veel beter is geworden. Door de inspanningen van de voorbije tien jaar is de sector transparanter geworden en zijn onze banken veel beter gekapitaliseerd en veerkrachtiger dan voor de crisis.’

Tot dusver hebben de banken de corona-maanden vrij goed doorstaan. Maar door de vierde golf en de opmars van de omikronvariant is de economische onzekerheid wel weer fors toegenomen.

José-Manuel Campa: ‘De banken hebben het inderdaad relatief goed gedaan. Deels omdat ze vanuit zo’n goede startpositie de crisis zijn ingegaan, en deels dankzij steunmaatregelen van overheden en centrale banken. We hebben ook vastgesteld dat het aantal niet- of laattijdig terugbetaalde leningen is gedaald, al verslechterde de kredietportefeuille wel in de bedrijfssectoren die het meest werden getroffen door de pandemie.’

‘Maar over de nieuwe omikronvariant bestaat heel veel onzekerheid. Net als in het verleden stellen banken zich het best voorzichtig op. Behalve omikron zijn er nog andere kwetsbare plekken: de hoge prijzen op de financiële markten, de sterke groei van de hypotheekmarkt en de stijgende vastgoedprijzen.’

Moeten banken opnieuw voorzichtiger zijn in hun dividend- en bonusbeleid?

Campa: ‘We hebben die boodschap afgelopen zomer al gegeven. We sturen niet opnieuw een algemene aanbeveling uit, behalve dan dat we zeggen dat banken de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Maar ze zullen daarover zelf een inschatting moeten maken, in samenwerking met hun nationale toezichthouders.’

Begin volgend jaar gaat een nieuwe stresstest na hoe bestand de banken zijn tegen klimaatschokken. Wat kan de impact van die klimaatstresstests zijn?

Campa: ‘Dat onderzoek verschilt van de stresstests die de EBA iedere twee jaar organiseert voor de sector. De klimaatstresstest van volgend jaar wordt ook niet door ons georganiseerd, maar door de Europese Centrale Bank. Eerder dit jaar heeft de EBA wel de resultaten gepubliceerd van een bevraging die we bij een dertigtal banken over dat onderwerp hadden georganiseerd. Die banken bleken nog in grote mate blootgesteld aan sectoren die niet als duurzaam of groen worden beschouwd. De green asset ratio, het percentage van de activa die als respectvol voor het klimaat worden beschouwd, was minder dan 10 procent. Begin volgend jaar geven we mee welke informatie de banken zullen moeten geven over hun klimaatrisico’s. Ze moeten dan ook aangeven hoe ze die risico’s willen beheersen.’

Ondertussen ziet het ernaar uit dat de rente in Europa nog lang laag zal blijven. Wat zal daar de impact van zijn op de banken. En doet die lage rente de risico’s op een vastgoedzeepbel toenemen?

Campa: ‘Die lage rente beïnvloedt de banken op meerdere manieren. Het belangrijkste gevolg is dat de rentemarges lager uitvallen, wat de winstgevendheid van de banken aantast. Daartegenover staat dat die lage rente meer mensen toelaat hun leningen af te betalen. Daardoor zien banken hun kredietverliezen afnemen. Wel een reden voor bezorgdheid is dat de lage rente de prijzen op de vastgoedmarkt opdrijft, zowel in commercieel als in retailvastgoed. Mogelijk zijn sommige banken ook soepeler geworden in het verstrekken van kredieten.’

Voor mij is het belangrijk dat Belgische klanten toegang krijgen tot meerdere bankdiensten in de Europese Unie, en niet alleen in België. José-Manuel Campa Voorzitter bankentoezichthouder EBA

De digitalisering dwingt banken zichzelf heruit te vinden. Maar bankiers mopperen dat de strikte regelgeving het hen moeilijk maakt om te concurreren met opkomende fintechspelers.

Campa: ‘Het klopt dat banken zich moeten aanpassen aan de nieuwe technologie. Dat betekent dat ze hun business moeten heruitvinden en ook hun kantoornetwerk moeten aanpassen aan die nieuwe trend. Zeker sinds de coronapandemie zullen ze daar nog meer op moeten inzetten.’

‘Maar de sector heeft het dan al snel over een ongelijk speelveld waarin hij moet concurreren met andere financiële spelers. Wij moeten erop toezien dat dat niet gebeurt en stellen ons daarom ‘technologieneutraal’ op. We trekken geen bepaalde technologische oplossing voor. We kijken naar de risico’s die zo’n oplossing kan vormen voor het financieel systeem. Die redenering hanteren we ook voor instellingen, of dat nu een beginnende bank is, een grootbank, of niet-bancaire spelers die financiële diensten leveren. We onderzoeken altijd de mogelijke risico’s en werken in functie daarvan de regelgeving uit.’

Meent de EBA nog altijd dat er te veel banken zijn in Europa? Is dat ook voor België het geval?

Campa: ‘De boodschap is dat banken hun activiteiten moeten herstructureren en hun winstgevendheid moeten opdrijven. Die winstgevendheid is bij de Europese banken al een tijd lager dan hun ‘cost of equity’, de kosten gelinkt aan hun eigen vermogen. Dat blijft een uitdaging.’

Behalve omikron zijn er nog andere kwetsbare plekken: de hoge prijzen op de financiële markten, de sterke groei van de hypotheekmarkt en de stijgende vastgoedprijzen. José-Manuel Campa Voorzitter bankentoezichthouder EBA

‘Een mogelijkheid kan zijn dat banken fuseren, maar een andere optie is dat de slechte banken eruit gaan en alleen de goede spelers overblijven. Het gaat er hem niet zozeer om dat er te veel banken zijn. Wel dat we zeker zijn dat Europa solide banken heeft met een duurzaam zakenmodel. We zien in Europa dat zwakke banken nog lang kunnen bestaan omdat niemand ze wil overnemen of omdat onvoldoende wordt geherstructureerd. Dat moet veranderen als we de banksector dynamischer willen maken.’

‘Of dat ook voor België geldt, laat ik in het midden. Ik spreek me niet uit over nationale markten. Ik geloof namelijk in een eengemaakte Europese markt. We moeten vooral garanderen dat die er komt. Voor mij is het belangrijk dat Belgische klanten toegang krijgen tot meerdere bankdiensten in de Europese Unie, en niet alleen in België.’

De EBA viert haar tiende verjaardag. Welk werk ligt voor de komende jaren op de plank?