Zware IT-problemen bij Argenta

Argenta kampt dinsdag met grote IT-problemen. Verschillende klanten laten dinsdagochtend op Twitter weten dat ze de app niet kunnen gebruiken , geen geld meer kunnen afhalen of hun bankkaart niet meer kunnen gebruiken in de winkel.

Overbelast

De aanleiding van de problemen is een grote IT-upgrade die Argenta net doorvoerde. De Antwerpse bank vernieuwde tijdens het voorbije weekend zijn centrale IT-netwerk Metro. Vanaf vrijdagavond was de app daardoor niet beschikbaar. Volgens een woordvoerster is de IT-operatie 'in principe goed verlopen' en is de app van de bank sinds zondagavond opnieuw beschikbaar.