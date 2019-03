'Zweedse bankreus versluisde witwasgeld naar campagneleider Trump'

De Zweedse banktopper Swedbank zou tien jaar lang 135 miljard euro aan witwasgeld versluisd hebben via zijn filiaal in Estland. Paul Manafort, de ex-campagneleider van president Trump, zou zo verdacht geld hebben gekregen

Swedbank, de vierde grootste bank van Zweden, werd vorige maand al gelinkt aan de megafraudezaak die zijn Deense sectorgenoot Danske Bank in een crisis duwde. Maar uit onthullingen in de Zweedse media blijkt dat het schandaal nog veel groter is dan aanvankelijk werd gevreesd.

135 miljard euro Verdachte geldstromen Volgens de Zweedse zender SVT wist Swedbank tussen 2008 en 2018 135 miljard euro aan verdachte tegoeden door te sluizen via zijn filiaal in Estland.

De Zweedse openbare omroep SVT kon een intern onderzoek inkijken dat Swedbank had besteld in de nasleep van de affaire bij Danske Bank. Daaruit blijkt dat Swedbank tussen 2008 en 2018 liefst 135 miljard euro versluisde via een kantoor in Estland. Dat geld was grotendeels afkomstig van Russische klanten, maar de bank zou veel te weinig hebben ondernomen om de anti-witaswetgeving te volgen en te vermijden dat cash van criminelen naar het buitenland kon vloeien.

Politie-inval

Onder meer Paul Manafort, de recent veroordeelde ex-campagneleider van de Amerikaanse president Trump, zou volgens SVT verdacht geld hebben ontvangen dat via de Swedbank-machine werd witgewassen. Ook de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj zou geld hebben ontvangen.

Schermvullende weergave De witaszaak bij de Zweedse grootbank Swedbank groeit met de dag. ©REUTERS