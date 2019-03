Zwitsers UBS waarschuwt voor meer bankenleed

De zakenbankpoot beleeft zelfs een van de slechtste eerste kwartalen van de voorbije jaren, liet topman Sergio Ermotti verstaan tijdens een conferentie in Londen. Vooral buiten de Verenigde Staten lopen de zaken voor geen meter. Daardoor liggen de inkomsten nu een derde lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

'De laatste tijd stellen we een klein beetje beterschap vast', geeft Ermotti mee. 'Maar dat herstel blijft fragiel en het is allesbehalve voldoende om de moeilijke jaarstart goed te maken', citeert het persagentschap Bloomberg de bankier. UBS' zakenbanktak mikte aanvankelijk op een rendement op het eigen vermogen van 15 procent voor de komende drie jaar. Nu worden die ambities teruggeschroefd en mikt de groep nog op een rendement van 7 tot 8 procent.

Banken in het rood

Ermotti's sombere boodschap mist zijn impact niet op de Europese beurzen. De aandelen van de belangrijkste Europese banken noteren woensdag in het rood. UBS verliest 2,5 procent, terwijl Deutsche Bank 2,2 procent goedkoper wordt. ING daalt in Amsterdam 1,4 procent en in Parijs verliest BNP Paribas 1 procent. KBC valt in Brussel 1,4 procent terug.