Zwitsers houden Ageas van Spaanse overname

Niet Ageas maar de Zwitserse verzekeraar Helvetia voert exclusieve overnamegesprekken over de Spaanse verzekeraar Caser. Behoudens een plotwending ziet Ageas zijn Spaanse overname mislukken.

De biedstrijd om de Spaanse verzekeraar Caser Seguros gaat de allerlaatste fase in. Volgens de Spaanse krant Expansión is de strijd zo goed als gestreden: Helvetia mag drie weken exclusief onderhandelen over de overname. Dat betekent dat het bindende bod van de Zwitserse verzekeringsreus interessanter bleek dan dat van zijn Belgische sectorgenoot Ageas.

In de meeste gevallen leiden zulke exclusieve gesprekken tot een finaal overnameakkoord. ‘Toch is het proces nog niet definitief afgesloten’, schrijft Expansión op basis van meerdere bronnen. Ageas zou nog wat kunnen sleutelen aan enkele punten van zijn bod.

Helvetia en Ageas waren de laatste overgebleven kandidaten in een lang overnameproces. Binnen- en buitenlandse verzekeraars en private-equitygroepen toonden de voorbije maanden interesse in de Spaanse verzekeraar. Daardoor liep de biedprijs op tot ruim 1 miljard euro voor een bedrijf dat vorig jaar 87 miljoen euro nettowinst boekte. De bedragen die circuleren, liggen tussen 1,2 en 1,5 miljard euro.

1,5 miljard De waardering van de Spaanse verzekeraar Caser zou oplopen tot 1,5 miljard euro.

Maar in dit dossier was niet enkel de biedprijs belangrijk. Een deel van de banken die aandeelhouder zijn van Caser, willen aan boord blijven van de verzekeraar. Unicaja, Ibercaja en Liberbank verkopen de verzekeringsproducten van het bedrijf aan hun loketten. Zij willen een goede nieuwe aandeelhouder die hen ook de komende jaren goede verzekeringsproducten aanbiedt.

Van enkele aandeelhouders is het niet duidelijk of ze hun aandelen in Caser zullen verkopen. Geschat wordt dat de overnemer een belang van 60 procent in Caser kan verwerven.

Helvetia kan door de overname zijn voetafdruk in Spanje fors vergroten. De Zwitsers halen nu voor 420 miljoen euro premie-inkomsten in Spanje, tegenover 1,5 miljard euro voor Caser. Ageas heeft geen activiteiten in Spanje en zou met Caser een nieuwe markt betreden.