Zwitsers stemmen revolutie van banksysteem weg

Ongeveer 90 procent van het geld in omloop is in Europa geld dat commerciële banken op papier verstrekken, bijvoorbeeld in hypotheken, feitelijk zonder eigen dekking. Circa 10 procent is geld dat de centrale bank uitgeeft en de indieners van het hervormingsplan 'echt geld' noemen. Zij wilden met het referendum in de wet laten vastleggen dat er alleen nog 'echt geld' in omloop is.