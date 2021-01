Zwitserse bankreus UBS koopt massaal eigen aandelen in

Terwijl de Europese Centrale Bank banken aanspoort om dividenduitkeringen en inkoopprogramma's zoveel mogelijk te beperken, besluit UBS-topman Ralph Hamers dat de Zwitserse bankreus voor bijna 4 miljard euro eigen aandelen zal opkopen.

Hamers, die vorig jaar overstapte van het Nederlandse ING naar UBS , kan de aandeelhouders een extra cadeau geven na veel beter dan verwachte cijfers. De Zwitserse bankreus boekte 1,4 miljard euro nettowinst in de laatste drie maanden van 2020.

Dat cijfer heeft UBS te danken aan een grotere focus op vermogensbeheer en diensten voor rijke klanten. Tegelijk hield het de kredietkraan matig opengedraaid. Daardoor moest UBS veel minder geld opzijzetten om niet- of laattijdig terugbetaalde leningen op te kunnen vangen. En door het beurstumult van de voorbije maanden schoten de commissie-inkomsten fors de hoogte in.

Daardoor is er ruimte voor extra's voor de aandeelhouders. UBS zal in april een dividend van bruto 0,30 euro per aandeel uitkeren. Bovendien belooft het dat het de komende vier jaar voor bijna 4 miljard euro aan eigen aandelen zal inkopen om de beurskoers te ondersteunen.

De Zwitserse gulheid moet frustrerend zijn voor de Europese banken die wel onder toezicht vallen van de Europese Centrale Bank. Frankfurt maande de sector eind december nog aan zeker tot september geen of zo beperkt mogelijk dividenden uit te keren en om aandeleninkoopprogramma's tot het minimum te beperken. Als straks een golf van coronafaillissementen over het continent rolt, kunnen de banken maar beter voldoende munitie op zak houden om die schok op te vangen, is de redenering.

Onderzoek naar Hamers

Voor Hamers is het zaak om zoveel mogelijk goodwill te creëren bij zijn aandeelhouders. Hij is pas sinds september officieel CEO van UBS, maar zijn positie staat al onder druk vanwege een witwasschandaal bij zijn vorige werkgever ING.

De Nederlandse bank trof in 2018 een monsterschikking van 775 miljoen euro. Maar in december vorig jaar besliste een Nederlandse rechter dat Hamers' persoonlijke rol in die dossiers ook moet worden onderzocht.