Argenta sluit geldautomaten na digitale plofkraken

Intussen beslist de bank om de geldautomaten van het type dat in Sint-Niklaas en Dessel werd geviseerd tijdelijk te sluiten. Het gaat om 62 geldautomaten, die worden beheerd door leverancier Diebold. In totaal telt Argenta 348 geldautomaten in ons land.

Het is niet de eerste keer dat Argenta het slachtoffer wordt van criminelen die geldautomaten proberen te kraken door in te breken in hun besturingssystemen. In de zomer van vorig jaar sloot de bank preventief 144 automaten na een eerste golf van 'jackpotting'. Met die techniek breken criminelen in geldautomaten in door schadelijke software of malware te installeren.