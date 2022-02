Argenta tankt 600 miljoen bij met groene obligaties

De 600 miljoen euro die de Antwerpse spaarbank Argenta bij grote investeerders ophaalde, wil ze gebruiken om nieuwe groene leningen te verstrekken of bestaande groene kredieten te herfinancieren.

Voor Argenta is het de eerste keer dat het geld bijtankt met zogenaamde groene obligaties. Dat zijn obligaties waarvan de opbrengst moet worden gebruikt om milieuvriendelijke uitgaven te financieren.

De schuldinstrumenten die Argenta uitgaf, hebben een looptijd van zeven jaar en leveren beleggers een rendement op van 1,4 procent. Ondanks alle stress over de oplopende rente is die coupon niet heel veel hoger dan de 1,1 procent die Argenta zo'n anderhalf jaar geleden bood toen het voor 500 miljoen euro aan 'gewone' obligaties uitgaf.

De nieuwe kapitaaloperatie is niet bedoeld voor een concreet project, maar moet het volgens Argenta mogelijk maken meer groene projecten te financieren in de toekomst.

Argenta is lang niet de enige die geld ophaalt met groene obligaties. Steeds meer ondernemingen doen dat. Kort na Nieuwjaar haalde de logistieke vastgoedgroep VGP 1 miljard euro op door groene obligaties uit te geven. Niet veel later volgde de specialist in residentieel vastgoed Home Invest Belgium het voorbeeld met een operatie van 40 miljoen euro.