Bank Van Breda steekt tandje bij in vastgoedadvies

De gespecialiseerde bank Van Breda gaat voor haar in stilte opgerichte vastgoedadviesdochter Immo Consult een exclusief samenwerkingsakkoord aan met het vastgoedbedrijf Realis.

Bank Van Breda - voluit Bank J.Van Breda & Co - is een dochter van de beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren, die ook Delen Bank omvat. Terwijl Delen zich toespitst op private banking is Bank Van Breda aan de slag voor ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen. Ze biedt daarbij een hele reeks producten en diensten aan.

Daar hoort ook vastgoedadvies bij, voor klanten die al eigendommen bezitten of erin willen investeren als onderdeel van hun beleggingsportefeuille. Om dat advies verder te professionaliseren richtte Bank Van Breda in 2019 in stilte haar vastgoeddochter Van Breda Immo Consult op. Die wordt geleid door Jean-Louis Appelmans, die vooral bekend is als gewezen CEO van het beursgenoteerde Leasinvest. Appelmans is tevens voorzitter van beurskandidaat en supermarktverhuurder Forum Estates.

Kennismaking

Bank Van Breda steekt nu voor vastgoed een tandje bij door een partnerschap te sluiten met het Antwerpse vastgoedbedrijf Realis, nadat de twee elkaar gedurende ruim een jaar hebben afgetast. Realis groeide onder impuls van oprichter en CEO Peter Vanmaldeghem uit van een eenmanszaak tot een gerenommeerde aanbieder van investeringsvastgoed, vooral appartementen, studenten- en zorgvastgoed en city flats.

Door de samenwerking kan Bank Van Breda haar klanten nu een breder pakket aanbieden dat ook oplossingen voor vastgoedinvesteringen omvat. Realis is al vertrouwd met dat soort klanten van de bank omdat het al gedeeltelijk werkt voor ondernemers en vrije beroepers. Beide hebben ook gemeen dat ze een langetermijnrelatie met hun klanten aangaan.

Exclusief