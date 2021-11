Bankbestormer N26 ziet Amerikaanse droom uit elkaar spatten

De Duitse smartphonebank neemt een belangrijke bocht en bergt zijn plannen om de Verenigde Staten te veroveren op. Eerder beet N26, dat ook in ons land actief is, zijn tanden al stuk op het VK.

Twee jaar geleden maakte N26, met onder andere Paypal-oprichter Peter Thiel en Kruidvat-miljardair Li Ka-Shing als geldschieter, bekend dat het naar de VS trok. Het ging de Amerikaanse bankenmarkt radicaal door elkaar schudden, klonk het.

Maar van die verovering van het Westen kwam niets in huis. Het Duitse bedrijf, dat acht jaar geleden werd opgericht, kondigde deze week aan dat het zijn activiteiten in de VS stopt. Klanten hebben tot midden januari de tijd om een nieuwe bank te zoeken.

In twee jaar kon N26 500.000 klanten aantrekken in de VS. Maar om verder te groeien op die markt moet er nog meer worden geïnvesteerd in grotere teams en de uitbreiding van capaciteit, zegt de bank in een mededeling. N26 stelt dat het die middelen liever wil investeren in zijn Europese thuismarkt. Omdat de pandemie mensen ertoe aanzet hun bankzaken meer dan ooit digitaal te regelen, zit daar de groei.

Reeks tegenvallers

De roemloze exit uit de VS is de zoveelste tegenvaller voor de smartphonebank. Begin vorig jaar maakte N26 al bekend dat het zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk ging stopzetten vanwege de brexit. Tegelijk staat het bedrijf op de radar bij financieeltoezichthouders.

Voorlopig schrikken de tegenvallers geldschieters niet af. Vorige maand haalde N26 776 miljoen euro op in een kapitaalronde.

Eind augustus paste de bank haar management aan om de controle op witwaspraktijken te verbeteren. Om die reden mag de bank van de toezichthouders een tijdlang maximaal 50.000 tot 70.000 klanten per maand aanvaarden.