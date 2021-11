Banken blazen jaarevent af

Het jaarevent van de financiële sector in ons land, gepland op maandag 22 november, wordt afgeblazen wegens de verslechterende coronasituatie.

Febelfin, de belangenorganisatie van banken, kredietverleners, vermogensbeheerders en beursvennootschappen, spreekt van een moeilijke beslissing. 'Maar jullie gezondheid blijft onze eerste prioriteit', klinkt het in een mail die deze ochtend werd rondgestuurd naar al wie zich voor het event had ingeschreven.

Het is de traditie dat Febelfin, dat zowat 250 financiële instellingen met samen zo'n 56.000 werknemers overkoepelt, één keer per jaar verzamelen blaast. Op een groot event, waarop ook beleidsmakers en toezichthouders uitgenodigd worden, worden dan actuele onderwerpen besproken. En het is natuurlijk voor de honderden aanwezigen een gelegenheid om te netwerken.