Banken rekenen scholen strafrente aan

Steeds meer schoolbesturen moeten negatieve rente betalen als ze te veel werkingsmiddelen op hun rekening hebben staan.

Om de cashbergen bij hun klanten af te toppen nemen de Belgische banken nu ook scholen in het vizier. Steeds meer schoolbesturen krijgen van hun bank te horen dat ze een negatieve rente moeten betalen als ze te veel geld op hun rekening hebben. Tegelijk sporen banken de scholen aan om te investeren in beleggingsproducten.

De essentie Sinds het begin van het schooljaar krijgen schoolbesturen van hun bank te horen dat ze een negatieve rente aangerekend krijgen als ze te veel geld op hun rekening hebben staan.

De negatieve rente die de banken aan de scholen aanrekenen, knaagt aan hun werkingsmiddelen.

Grote scholengroepen kunnen makkelijker met de banken onderhandelen over commerciële toegevingen, voor de kleinere spelers is dat minder evident.

‘Sinds het begin van het nieuwe schooljaar krijgen we berichten van schoolbesturen die daarover worden aangesproken door hun bank', zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook Nathalie Jennes, de woordvoerster van het Gemeenschapsonderwijs, bevestigt de trend. Welke strafrente de banken aanrekenen, en vanaf welk bedrag, verschilt van school tot school.

De Belgische banken zijn al een tijd negatieve rentevoeten aan het invoeren voor vermogende klanten en bedrijven met te veel cash op hun rekening. In het huidige renteklimaat is het voor financiële instellingen aartsmoeilijk geworden geld te verdienen aan het spaargeld van hun klanten.

Bovendien moeten banken cash die ze niet kunnen omzetten in onder meer kredieten zelf aan een negatieve rente van 0,5 procent parkeren bij de ECB. Banken rekenen dat parkeergeld daarom door aan institutionele partijen en rechtspersonen met veel geld op de rekening. Vaak ligt de drempel op een half miljoen, soms is dat al 250.000 euro.

Werkingsmiddelen

Bij schoolbesturen, die ook als een rechtspersoon worden beschouwd, liggen de geldbedragen die de banken irriteren nog een pak hoger. Dat komt grotendeels door de manier waarop scholen worden gefinancierd. Onderwijzend personeel wordt rechtstreeks door de overheid betaald. Maar daarnaast ontvangen schoolbesturen de werkingsmiddelen voor een volledig werkjaar in twee schijven van de Vlaamse overheid. Die middelen worden onder meer gebruikt om ondersteunend personeel en energiefacturen te betalen, of voor investeringen in infrastructuur.

‘Daardoor zie je twee keer per jaar grote pieken op de rekeningen van scholen', zegt Crombez. ‘Maar de scholen zijn daarnaast genoodzaakt belangrijke reserves aan te leggen die vaak hoger liggen dan de plafonds die de banken hanteren voor hun negatieve rente. In het gesubsidieerde vrije onderwijs, waartoe ook de katholieke scholen behoren, moeten basisscholen 30 procent van hun infrastructuurwerken zelf financieren. In het secundair onderwijs is dat 40 procent.’

De pieken in cash zijn ook iets groter dan in de voorgaande jaren, onder meer omdat de Vlaamse overheid miljoenen overmaakt die scholen in het kader van de Digisprong de komende jaren gebruiken om hun digitale achterstand weg te werken.

De schoolbesturen vrezen dat ze door de negatieve rente een deel van hun werkingsmiddelen kwijtspelen. Daarom zoekt zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het Gemeenschapsonderwijs naar oplossingen. Sommige banken beginnen zich daardoor iets milder te tonen.

In plaats van voor de algemene aanpak te kiezen bespreken de banken liever ieder dossier apart met de schoolbesturen. BNP Paribas Fortis en KBC zijn bereid toegevingen te doen als een school ze kiest als huisbankier. In zo'n scenario worden de werkingsmiddelen of opgebouwde spaartegoeden al dan niet gedeeltelijk vrijgesteld.

ING België maakt geen uitzonderingen en hanteert een strafrente van 0,5 procent op zichtrekeningen vanaf 250.000 euro. 'Die drempel geldt per rekening, niet per klant', verduidelijkt de bank. Belfius zegt dat een groot deel van de scholen vandaag nog een vrijstelling geniet. Maar de bank heeft sommige scholen wel een limiet opgelegd voor het aantal zicht- en spaarrekeningen.

Omdat we een grote scholengroep zijn, hoeven we pas vanaf een hoger plafond een strafrente te betalen. Maar als je een kleine speler bent, moet je je plooien naar wat de bank zegt. Financieel directeur scholengroep.

‘Hoe groter je bent als scholengroep, hoe sterker je staat in de onderhandelingen met de bank’, zegt de financieel directeur van een groep die meer dan 20 scholen omvat. ‘Net omdat we zo groot zijn, hoeven wij pas een strafrente van 0,5 procent te betalen voor bedragen boven 8 miljoen euro. As je een kleine speler bent, moet je je plooien naar wat de bank zegt.’