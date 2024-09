BNP Paribas Fortis ziet halfjaarwinst met ruim tiende dalen

De stijging van het aantal faillissementen in vooral de vastgoedsector, de horeca en de transportbranche mist haar impact op de banken niet. Eerder hadden Belfius en KBC al gemeld dat ze meer geld opzijgezet hadden om eventuele verliezen op niet of te laat terugbetaalde kredieten op te vangen. Nu blijkt ook BNP Paribas Fortis zijn stroppenpot te hebben aangevuld.

De bank boekte in de eerste zes maanden van het jaar 182 miljoen euro aan provisies voor probleemkredieten, leert het halfjaarrapport dat vrijdag werd gepubliceerd. Dat is net geen 100 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De voorbije jaren leden banken geen noemenswaardige kredietverliezen door de ultralage rente. Nu de rente weer gestegen is en het economische klimaat onzekerder wordt, is die situatie gekeerd. De stijging van de probleemkredieten is vooral een normalisatie na een uitzonderlijke periode, valt bij bankiers te horen.