Crelan krikt halfjaarwinst op ondanks lagere rente-inkomsten

Crelan verstrekte in het eerste halfjaar minder kredieten aan particulieren (-5%) en aan ondernemingen (-1%). Het heeft het over moeilijke marktomstandigheden.

Minder voorzieningen voor probleemkredieten en lagere belastingen helpen Crelan aan een iets hogere nettowinst van 58 miljoen in de eerste jaarhelft.

Crelan, sinds de fusie met AXA Bank België de vijfde grootste bank van het land, boekte in de eerste zes maanden een nettowinst van 58 miljoen euro. Dat is net geen 5 miljoen meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Net zoals de meeste andere banken die de voorbije weken hun halfjaarrapport publiceerden, zag ook Crelan zijn rente-inkomsten terugvallen. De groep kon dat wel deels compenseren door meer commissies te puren uit de verkoop van beleggingsproducten.

Door het vooruitzicht op een dalende rente toonden spaarders niet alleen meer interesse in termijnrekeningen, maar nam ook de belangstelling toe voor onder meer obligatiefondsen, zegt Crelan.

Terwijl de algemene werkingskosten wel opliepen, zette Crelan minder geld opzij om eventuele verliezen op niet of te laat terugbetaalde kredieten op te vangen. Tegelijk viel de belastingfactuur de helft lager uit dan in de eerste helft van vorig jaar. Dat maakt dat Crelan alsnog een hogere halfjaarwinst kan voorleggen in wat het zelf als een moeilijke markt omschrijft.

In die meer uitdagende marktomstandigheden verstrekte Crelan ook minder kredieten aan particulieren (-5%) en aan ondernemingen (-1%). Opvallend is dat de bank, waarvan de roots teruggaan naar het voormalige Landbouwkrediet, 20 procent meer leningen heeft verstrekt aan landbouwbedrijven dan in de eerste helft van vorig jaar. Toen rapporteerde Crelan een stevige terugval in het aantal kredietaanvragen door de onzekerheid over de stikstofreglementering in Vlaanderen.