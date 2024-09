Duitse bankreus Commerzbank wordt deels Italiaans

Nu Berlijn zijn belang in Commerzbank wil afbouwen, ziet de Italiaanse grootbank UniCredit haar kans om zich aan boord te hijsen bij de vierde grootste bank van Duitsland.

UniCredit kondigde woensdag aan dat het een belang van 9 procent heeft opgebouwd in Commerzbank. Ongeveer de helft van dat belang was tot nog toe in handen van de Duitse overheid. Berlijn is een van de hoofdaandeelhouders van Commerzbank, nadat het de groep tijdens de bankencrisis van 2008 met miljarden belastinggeld had moeten stutten.

Voor de deal met UniCredit had de Duitse overheid nog een belang van 16,5 procent in handen. Iets minder dan een derde daarvan, 4,49 procent, wordt nu verkocht aan de Italianen voor 702 miljoen euro. Duitsland had eerder al aangegeven dat het van de opgeveerde aandelenkoers van Commerzbank gebruik wilde maken om deels te cashen.

Berlijn doet geen slechte zaak, want UniCredit toonde zich bereid om een premie van 5 procent te betalen boven op de slotkoers van het aandeel Commerzbank dinsdag. 'Omdat de geboden prijs alle andere biedingen duidelijk overtrof, hebben we het volledige pakket aan Unicredit verkocht,' zegt topvrouw Eva Grunwald van het Duitse Finanzagentur, zeg maar het Duitse Agentschap van de Schuld.

Of Unicredit evenveel op tafel legt voor het andere belang van 4,5 procent dat het heeft verworven in Commerzbank, is niet bekend. De bank kocht die aandelen de voorbije maanden op de beurs, klinkt het in een persbericht.

UniCredit laat bovendien uitschijnen dat het op termijn zijn belang in Commerzbank nog wil verhogen. De bank zegt al de nodige voorbereidingen bij de toezichthouders te hebben getroffen om het belang in de Duitse groep eventueel tot boven de 9,9 procent op te trekken.

Voor het management van de bank zou de transactie geen gevolgen hebben, benadrukt de bank woensdag. Toch ligt er veel werk op de plank: Commerzbank-topman Manfred Knof kondigde dinsdagavond aan dat hij zijn contract als CEO niet zal verlengen. De Duitse grootbank zal dus op zoek moeten naar een opvolger voor Knof als diens mandaat eind dit jaar ten einde loopt.

