ECB waarschuwt voor comeback schuldencrisis

Overheden met hoge staatsschulden en grote begrotingstekorten lopen opnieuw het risico geviseerd te worden door de financiële markten, waarschuwt de Europese Centrale Bank. Ook de groeiende onzekerheid over de wereldhandel houdt gevaren in voor de financiële stabiliteit van de eurozone.

Terwijl iedereen enkele maanden geleden nog zat te piekeren over de hoge inflatie, vormen onzekere groeiverwachtingen, oplopende geopolitieke spanningen en knagende twijfel over de wereldhandel vandaag de grootste risico's voor de financiële stabiliteit van de eurozone. En die cocktail maakt ook Europese lidstaten weer kwetsbaarder om geviseerd te worden op de financiële markten, waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) in de jongste editie van haar halfjaarlijkse 'Financial Stability Review'.

'Hoge schuldniveaus en begrotingstekorten, in combinatie met zwakke groeiverwachtingen op langere termijn en twijfel over het beleid, verhogen het risico dat markten zich opnieuw meer zorgen zullen maken over de houdbaarheid van sommige staatsschulden', stelt de ECB.

De schuldniveaus in de eurozone schommelen dan wel niet meer rond de piekniveaus van tijdens de coronapandemie, maar de budgettaire fundamentals in een aantal lidstaten blijven zwak, zegt de toezichthouder. Over welke lidstaten het gaat, laat de ECB in het midden in haar rapport. Frankfurt verwijst naar landen met hoge staatsschulden, gebrekkige begrotingsprocedures en een zwak trackrecord als het gaat om het volgen van de Europese begrotingsregels.

Oplopende rentelasten

Omdat het door de hogere rente voor lidstaten duurder wordt hun schulden te herfinancieren, dreigen vooral die slechte leerlingen in het vizier te worden genomen door marktpartijen, is de boodschap. 'Budgettaire uitglijders of twijfel over de aanpassing aan het nieuwe budgettaire kader van de EU kan leiden tot meer volatiliteit op de obligatiemarkten', staat te lezen in het rapport.

Dat de zenuwen wel degelijk strak gespannen staan, werd de voorbije maanden al duidelijk. Na de Europese - en vooral de Franse - verkiezingen van vorige lente gingen de spreads - het renteverschil tussen veiliger geachte Duitse Bunds en overheidspapier van andere lidstaten - voor sommige eurolanden al de hoogte in.

De banken in de eurozone zijn vandaag wel beter gewapend tegen zo'n eventuele nieuwe schuldencrisis dan twaalf jaar geleden, zegt de ECB. De Europese banken zijn veel minder aan overheidspapier van eurolidstaten blootgesteld dan toen. Bovendien zit dat papier ook aan lagere waarderingen in de boeken. Daarentegen kan oplopende schuldenstress op de markten niet-financiële bedrijven pijn doen, merkt de ECB op. Zij zullen allicht meer moeten betalen om geld op te halen bij een eventuele ratingverlaging van het land waarin ze gevestigd zijn.