Bankiers krijgen snellere landingsbaan en coronapremie

Oudere werknemers in de banksector zullen tot de helft minder kunnen werken met behulp van een uitkering. De werkgevers in de banksector hebben daar een akkoord over bereikt met de vakbonden.

Oudere werknemers in de banksector konden tot voor kort vanaf hun 57ste kiezen voor een landingsbaan. Daarbij kunnen ze deeltijds werken terwijl de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het loonverschil bijpast via een uitkering. In het nieuwe sectorakkoord is afgesproken dat werknemers al vanaf hun 55ste in zo'n landingsbaan kunnen stappen. De voorwaarde is wel dat ze minstens 35 jaar hebben gewerkt.

Volgens de bonden waren nieuwe afspraken over deze landingsbanen nodig omdat de vorige cao daarover al eind vorig jaar was afgelopen. Daardoor was er onzekerheid en aarzelden veel werknemers om deeltijds te gaan werken, klinkt het.

De deal over de landingsbanen maakt deel uit van een breder sectorakkoord. Daarin kwamen de vakbonden en de werkgevers in de banksector ook overeen om de loonbarema's voor de bediendencategorieën 1 en 2 met 0,4 procent op te trekken en om iedere werknemer een eenmalige nettopremie van minstens 250 euro toe te kennen.

Coronapremie

'Dat zal heel vaak in de vorm van een coronapremie gebeuren', zegt Maarten Dedeyne van de liberale vakbond ACLVB. 'We merken wel dat onze achterban meer had verwacht, omdat de banken als cruciale sector altijd opengebleven zijn tijdens de pandemie. Maar die 250 euro is een minimum. Banken kunnen op individuele basis nog altijd beslissen hogere premies uit te keren. In veel instellingen wordt vandaag al gesproken over premies van 400 tot 500 euro.'

Bonden en werkgevers bereikten ook een akkoord over het minimumaantal opleidingsdagen in de sector. Dat aantal stijgt naar vijf. Over telewerk werden geen concrete afspraken gemaakt op sectorniveau. Iedere bank zal daar afzonderlijk over moeten overleggen. Binnen Febelfin, de koepel van de Belgische banken, wordt wel een werkgroep opgericht die tegen eind volgend jaar de 'best practices' rond afstandswerken moet oplijsten.