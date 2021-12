BNP Paribas verkoopt Amerikaanse dochter voor 16,3 miljard dollar

Bank of Montreal legt 16,3 miljard dollar op tafel voor Bank of the West, de Amerikaanse consumententak van BNP Paribas. De Franse grootbank neemt de exit in de Verenigde Staten.

Na berichtgeving in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zoemde het dit weekend al van de geruchten, maar nu is het officieel. Bank of Montreal bevestigt de overname van Bank of the West, een dochterbedrijf van BNP Paribas. De Canadese bank legt 16,3 miljard dollar op tafel. In het verleden circuleerden prijskaartjes van 13 tot 15 miljard euro voor de consumententak, die 89 miljard aan spaardeposito's omvat.

Bank of the West, zoals de consumententak heet, staat vooral in het westen en het midwesten van de Verenigde Staten sterk. De bankengroep beschikt over 514 kantoren, 1,8 miljoen klanten en meer dan 9.000 werknemers. BNP Paribas kocht Bank of the West - dat in 1874 het levenslicht zag - eind de jaren 70 van de vorige eeuw en fuseerde die activiteiten met Bank of California.

1,8 miljoen klanten Bank of the West, de consumententak van BNP Paribas in de VS, telt 1,8 miljoen Amerikaanse klanten.

Voor beide partijen is de deal een win-winscenario. BNP Paribas had het al een tijdje moeilijk om gelijke tred te houden met de rivalen op de Amerikaanse bankenmarkt voor consumenten. De Franse grootbank zal de opbrengsten nu gebruiken om eigen aandelen in te kopen en zijn aanwezigheid in Europa verder te versterken.

Bank of Montreal, de vierde grootste bank van Canada, manifesteert zich dan weer nadrukkelijker op de Amerikaanse markt. Met de overname - de grootste ooit in haar geschiedenis - krijgt de bank een stevige voet aan de grond in de ruime omgeving van Californië. BMO noteert al sinds de jaren 90 op de Amerikaanse beurs en heeft een beurswaarde van zo'n 69 miljard dollar.

Deze transactie creëert een meerwaarde voor alle partijen en onderstreept de kwaliteit van Bank of the West. Jean-Laurent Bonnafé CEO BNP Paribas