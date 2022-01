Citigroup zet niet-gevaccineerd personeel op straat

Citibank was eind oktober de eerste van de grote banken op Wall Street die een vaccinatieverplichting tegen het coronavirus aankondigde voor haar personeel in de Verenigde Staten. De groep geeft haar werknemers nog tot en met volgende week om zich te laten vaccineren, anders volgt een sanctie, blijkt uit een mededeling aan het personeel die het persbureau Bloomberg kon inkijken.

Meer dan 90 procent van de zowat 70.000 betrokken Citi-werknemers in de VS is geprikt of kon een bewijs voorleggen dat een coronavaccin krijgen niet mogelijk was om medische of religieuze overwegingen.