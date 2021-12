Crelan krijgt groen licht voor overname AXA Bank België

Ruim twee jaar nadat beide banken hadden aangekondigd dat ze de krachten gingen bundelen, heeft de Europese Centrale Bank Crelan eindelijk de goedkeuring gegeven om AXA Bank België over te nemen.

Dat heeft de directie van Crelan laten weten in een interne mail en wordt ook bevestigd door de bank. Crelan kondigde in oktober 2019 zijn voornemen aan om voor 620 miljoen euro AXA Bank België over te nemen. De combinatie Crelan-AXA Bank België zou de vijfde grootste bank van België worden.

Maar de geplande fusie bleek al snel een processie van Echternach. De Europese Centrale Bank (ECB) vreesde aanvankelijk dat de overname financieel een brug te ver was voor Crelan. Ook over de IT-infrastructuur en het bestuur van de bank waren er vragen. Na het fusieproject maanden te hebben bijgestuurd, diende Crelan begin oktober het definitieve dossier om de fusie mogelijk te maken in bij de Nationale Bank en de ECB.

In een interne mededeling aan de medewerkers zegt Crelan dat de overname van AXA Bank België nog tegen het einde van dit jaar wordt afgerond.

Die hebben nu het licht op groen gezet voor de overname. In de interne mededeling aan zijn medewerkers geeft Crelan mee dat het dossier nog eind dit jaar wordt afgerond. Dat betekent dat AXA Bank België nog voor Nieuwjaar wordt overgedragen aan Crelan. Dat schuift zijn verzekeringsactiviteiten door naar de verzekeraar AXA België.

Voor klanten verandert er op korte termijn niets, geeft Crelan dinsdag nog mee. De bank gaat haar klanten vanaf januari verder informeren over de deal. De integratie van AXA Bank België gaat wel nog enige tijd in beslag nemen: volgens insiders zou dat werk twee jaar kunnen vergen.

Crelan zegt dat het pas in januari verdere details zal geven over de deal. Ook over de financiering van de deal wordt niets gezegd. In de herfst van vorig jaar overtuigde Crelan de verzekeraars AXA en Allianz en de Franse fondsenreus Amundi om in te tekenen op achtergestelde obligaties van de groep. Maar de toezichthouders bleven twijfels hebben en wilden dat de geldschieters zich nog meer engageerden om de risico's van de fusiegroep mee te dragen. Ook dat probleem is van de baan, zeggen insiders bij Crelan. Behalve de ECB en de Belgische Nationale Bank gaf ook de Franse centrale bank dinsdag haar goedkeuring voor de fusie.

Kantoorvraagstuk

De fusiegroep begint op Nieuwjaar met een nieuw directiecomité, geleid door huidig Crelan-CEO Philippe Voisin. Opvallend: in dat nieuwe team is, althans volgens de interne mededeling, geen plaats meer voor AXA Bank België-topman Peter Devlies.

900 Kantoren Na de fusie van Crelan en AXA Bank België beschikt de bank over een netwerk van om en bij 900 kantoren. BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België, telde eind vorig jaar maar 400 kantoren.

Door met AXA Bank België in zee te gaan verdubbelt Crelan bijna in omvang en steekt het het Antwerpse Argenta voorbij als de vijfde grootste bank van het land. De hamvraag is wat met het kantoornetwerk van de banken gaat gebeuren.