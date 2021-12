Deminor wil in beroep tegen Arco-vonnis

Het juridisch adviesbureau Deminor stelt zijn klanten voor om hun juridische strijd in het Arco-dossier nog niet op te geven. De Brusselse ondernemingsrechtbank had begin november hun eis voor een schadevergoeding onontvankelijk verklaard.

Zo'n 2.100 coöperanten van Arco waren ruim zeven jaar geleden een procedure gestar t om een schadevergoeding te eisen omdat ze hun belegging in rook zagen opgaan toen de investeringsmaatschappij van de christelijke arbeidersbeweging kapseisde in de nasleep van de financiële crisis.

Collectief dossier

Maar begin november besliste de Brusselse ondernemingsrechtbank dat de vordering van de coöperanten niet ontvankelijk was omdat er te weinig bewijs zou zijn geleverd . Volgens de rechtbank gaat het niet om een collectieve vordering, maar om ruim tweeduizend coöperanten die individuele vorderingen hebben ingediend. Dat impliceert dat elke coöperant moet aantonen welk verlies hij of zij heeft geleden en door wie van de tegenpartijen hij of zij werd misleid. Maar tijdens de procedure werd er alleen maar een collectief dossier met stukken voorgelegd, en dat kan volgens de rechtbank niet als bewijs worden aanvaard.

Deminor heeft zijn klanten nu aangeschreven met de boodschap om toch in beroep te gaan tegen het vonnis van de Brusselse ondernemingsrechtbank. Het adviesbureau zal het beroep ondersteunen als minstens 85 procent van de klanten bereid is om beroep in te stellen. Is dat het geval, dan kan de beroepsakte eind januari 2022 worden ingediend.